구미시, 민선 9기 첫 투자유치 성공…5000억원 규모

자회전자와 투자 MOU 체결…첨단 전자부품 산업 중심지 도약 계기

첨단기술 기반의 광학계 구동 제어 제품 분야 생산거점 확대

왼쪽부터 황명석 경상북도 행정부지사 김찬용 자화전자 대표이사 김장호 구미시장 구자근 국회의원 0 김장호 구미시장(오른쪽 두번째)가 3일 시청 3층 대회의실에서 열린 자화전자와의 5000억원 규모 투자양해각서(MOU)를 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 황명석 경상북도 행정부지사, 김찬용 자화전자 대표이사, 김 시장, 구자근 국회의원. /구미시

경북 구미시가 5000억원 규모의 민선 9기 첫 투자 유치에 성공했다.구미시는 3일 오전 시청 3층 대회의실에서 자화전자, 경북도와 함께 대규모 투자양해각서(MOU)를 체결했다.협약식에는 황명석 경북도 행정부지사, 김장호 구미시장, 구자근 국회의원, 김찬용 자화전자 대표이사를 비롯한 경제단체장, 기업 관계자들이 참석해 성공적인 투자 추진과 지역경제활성화를 위한 상호협력 의지를 확인했다.이번 협약에 따라 자화전자는 구미국가1산업단지인 남구미로 29 일원에 총 5000억원을 투자해 첨단기술 기반 광학계 구동 제어 제품 생산공장을 신설하고, 2029년까지 400명의 신규 일자리를 창출한다는 계획이다.자화전자는 인공지능(AI) 기능 확대와 고성능 카메라 경쟁이 치열해지는 글로벌 스마트폰 시장에서, 글로벌 스마트폰 제조사들이 플래그십 제품 경쟁력 강화를 위해 채택하고 있는 자동초점(AF), 광학식 손떨림 보정(OIS), 폴디드 줌 등 첨단 카메라 액추에이터 분야의 선도기업이다.글로벌 스마트폰 기업의 프리미엄 모델에 적용되는 핵심 카메라 부품 공급사로 자리매김하며 기술력과 품질 경쟁력을 입증받고 있으며, 높은 기술 장벽이 형성된 고부가가치 시장에서 지속적인 성장세를 이어가고 있다.아울러 자화전자는 2021년 구미국가1산업단지에 2500억원을 투자하고 800여명의 신규 일자리를 창출한 데 이어, 2025년에는 2500억원 규모의 추가 투자와 200여명의 신규채용 등 구미를 핵심 생산거점으로 육성해 오고 있다.이번 투자까지 포함하면 자화전자는 구미에 약 1조원 규모의 투자와 1400명 이상의 고용 창출을 이어오게 된다. 이는 지속적인 생산시설 투자와 기술 고도화를 바탕으로 지역 제조업 기반 강화를 이끌어 산업 생태계 발전과 양질의 일자리 창출 등 지역경제 활성화에 크게 기여하는 대표적인 동반성장 사례로 평가받고 있다.시는 이번 투자로 직접고용뿐만 아니라 협력업체와 지역 소상공인 등 연관 산업 전반에 걸쳐 상당한 경제적 파급효과가 발생할 것으로 기대하고 있으며, 지역 대학과의 산학협력을 통한 전문인력 양성과 지역인재 정착에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 전망하고 있다.김 시장은 "이번 자화전자의 대규모 투자는 구미가 대한민국 대표 첨단 전자·부품 산업도시임을 다시 한번 입증하는 의미있는 성과"라며 "이번 민선9기 첫 협약을 시작으로 지속적인 기업투자 유치를 통해 지역경제 활성화는 물론 구미가 글로벌 전자부품 산업의 핵심 거점으로 도약하는 계기가 되도록 하겠다"고 밝혔다.