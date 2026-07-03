신동화 구리시장 민선 9기 1호 결재는 ‘통합돌봄’

3일 구리시에 따르면 신 시장은 전날 '통합돌봄 특화사업 제공기관 및 퇴원 환자 통합돌봄 연계 지원 업무협약 체결 계획'을 결재했다.
이는 의료와 돌봄이 필요한 시민들이 퇴원 이후에도 지역 사회에서 안정적으로 생활할 수 있는 지역사회 중심의 통합돌봄 체계를 구축하기 위한 첫걸음이라는 게 구리시 측 설명이다.
특히 신 시장은 구리시의회 의장 재임 당시부터 통합돌봄 사업에 깊은 관심을 두고 '구리시 돌봄 통합지원에 관한 조례'를 공동 발의하는 등 지역사회 통합돌봄 기반 마련에 힘써왔다.
시는 이번 업무협약을 통해 퇴원 환자의 원활한 지역사회 복귀를 위한 연계 체계를 구축하고, 통합돌봄 특화 서비스 제공, 대상자 발굴 및 의뢰, 사례 관리, 서비스 연계 등을 강화해 구리시 맞춤형 통합돌봄 기반을 더욱 촘촘히 마련할 계획이다.
신 시장은 "초고령사회에서는 병원 퇴원 이후에도 의료와 돌봄이 끊김이 없이 이어지는 체계를 구축하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "관계 기관과 긴밀히 협력해 돌봄이 필요한 시민 누구나 살던 곳에서 건강하고 안전한 삶을 이어갈 수 있도록 구리형 통합돌봄 체계를 더 강화해 나가겠다"고 밝혔다.