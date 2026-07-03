신동화 구리시장 민선 9기 1호 결재는 ‘통합돌봄’

지역사회 중심 통합돌봄 체계 구축 시동…퇴원환자 지역사회 복귀 지원

구리시립요양원 점검 0 신동화 구리시장(왼쪽 두번째)이 2일 구리시립요양원을 방문해 관계자들과 요양원 외부시설을 점검하고 있다. /구리시

신동화 구리시장의 민선 9기 첫 결재 업무는 통합돌봄 정책이었다. 구리시의회 의정활동 당시부터 강조해왔던 돌합돌봄 정책을 시정의 핵심 과제로 추진하겠다는 의지를 보여준 것이다.3일 구리시에 따르면 신 시장은 전날 '통합돌봄 특화사업 제공기관 및 퇴원 환자 통합돌봄 연계 지원 업무협약 체결 계획'을 결재했다.이는 의료와 돌봄이 필요한 시민들이 퇴원 이후에도 지역 사회에서 안정적으로 생활할 수 있는 지역사회 중심의 통합돌봄 체계를 구축하기 위한 첫걸음이라는 게 구리시 측 설명이다.특히 신 시장은 구리시의회 의장 재임 당시부터 통합돌봄 사업에 깊은 관심을 두고 '구리시 돌봄 통합지원에 관한 조례'를 공동 발의하는 등 지역사회 통합돌봄 기반 마련에 힘써왔다.시는 이번 업무협약을 통해 퇴원 환자의 원활한 지역사회 복귀를 위한 연계 체계를 구축하고, 통합돌봄 특화 서비스 제공, 대상자 발굴 및 의뢰, 사례 관리, 서비스 연계 등을 강화해 구리시 맞춤형 통합돌봄 기반을 더욱 촘촘히 마련할 계획이다.신 시장은 "초고령사회에서는 병원 퇴원 이후에도 의료와 돌봄이 끊김이 없이 이어지는 체계를 구축하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "관계 기관과 긴밀히 협력해 돌봄이 필요한 시민 누구나 살던 곳에서 건강하고 안전한 삶을 이어갈 수 있도록 구리형 통합돌봄 체계를 더 강화해 나가겠다"고 밝혔다.