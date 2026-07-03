전국 첫 부산 서민금융 복합지원센터 개소…금융·복지·고용 원스톱 지원

채무조정부터 일자리 상담까지 한곳에서 처리

20260703 부산 서민금융 복합지원센터 개소식(중구 서민금융복합지원센터) 01 0 3일 오전 전재수 시장과 이억원 금융위원장, 김은경 서민금융진흥원장(신용회복위원장 겸임), 빈대인 비엔케이(BNK)금융지주회장 등이 중구 중앙동에서 열리는「부산 서민금융 복합지원센터」개소식에 참석해 테이프 커팅을 하고 있다./조영돌 기자

채무조정과 정책금융, 복지, 고용 상담을 한곳에서 받을 수 있는 '부산 서민금융 복합지원센터'가 전국에서 처음으로 문을 열었다.부산시와 금융위원회는 3일 부산 서민금융 복합지원센터 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다. 개소식에는 전재수 부산시장과 이억원 금융위원장, 김은경 서민금융진흥원장, 빈대인 BNK금융지주 회장 등이 참석했다.센터는 금융위원회와 BNK부산은행이 함께 운영한다. 서민금융진흥원과 신용회복위원회, 미소금융도 참여한다. 시민 입장에서는 여러 기관을 따로 찾아다닐 필요가 줄어든 셈이다.현장에서는 빚 조정 상담부터 저금리 정책자금 문의까지 다양한 상담이 이어졌다. 상담 직원들은 복지 지원과 고용 연계 가능 여부도 함께 설명했다.부산은행은 부·울·경 시민을 위한 금리 우대 상품도 운영한다. 정책서민금융을 성실히 갚은 시민들이 다시 제도권 금융을 이용할 수 있도록 지원한다는 계획이다.거동이 불편한 시민들을 위한 '찾아가는 상담'도 진행한다. 상담 인력이 지역 현장을 직접 방문해 금융·복지 지원을 연결하는 방식이다.부산시는 지난해 금융위원회와 금융·복지 복합지원 업무협약을 맺은 뒤 금융위기 가구 지원 사업을 이어왔다. 이번 센터 개소를 계기로 현장 지원 기능을 더 확대할 방침이다.전재수 시장은 "경제적으로 어려운 시민들이 기관 문턱을 전전하지 않도록 해야 한다"며 "현장에서 바로 도움을 받을 수 있는 체계를 만들겠다"고 밝혔다.