볼보 EX30, 프리미엄 컴팩트 EV 판매 1위 달성

6월 판매실적 총 946대 판매

프리미엄 EV 대중화 가속

clip20260703145751 0 볼보 EX30./볼보자동차코리아

볼보자동차코리아가 EX30 및 EX30 크로스컨트리(CC)의 돌풍에 힘입어 지난 6월 판매 실적에서 프리미엄 컴팩트 전기차(EV) 판매 1위를 기록했다.3일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난달 볼보자동차코리아의 판매는 총 1679대로 전월 대비 58% 증가했다. 이중 EX30 및 EX30CC의 판매는 946대로 전체 판매의 약 56%를 차지했다.이번 EX30의 판매 실적은 볼보자동차코리아가 2022년 EV 모델을 국내에 투입한 이후 달성한 월간 최다 판매 기록이다. 연료별 판매에서 법인 설립 이후 최초로 EV 모델이 마일드 하이브리드(MHEV) 및 플러그인 하이브리드(PHEV)를 넘어섰다.EX30 및 EX30CC는 새로운 수요를 공략하기 위해 개발된 브랜드 최초의 컴팩트 순수 전기 스포츠유틸리티차(SUV)다. 1040W급 하만카돈 프리미엄 사운드 시스템을 갖췄다.전기차 보조금 적용 시 서울시 기준 3670만 원(EX30 Core 트림)에 구매할 수 있다. 울릉군의 경우 3278만 원(EX30 Core 트림)에 구매 가능하다.볼보자동차코리아는 EX30과 EX30CC의 대기 고객 수요를 충족시키기 위해 본사와 적극적으로 소통하고 있다고 밝혔다.이윤모 대표는 "고객분들이 볼보에 기대하는 안전과 인간 중심 철학인 반영된 편안함, 첨단 커넥티비티 및 사용자 경험까지 모두 갖추면서도 전 세계 최고 수준의 가격 경쟁력을 반영해 EX30과 EX30CC이 전동화 전환에 속도를 올리고 있다"며 "폭발적인 수요에 맞춰 올해 하반기 추가 물량을 확보하고, 하반기 출고를 시작할 EX90과 곧 출시를 앞둔 ES90을 통해 프리미엄 EV의 대중화를 이끌어갈 것"이라고 밝혔다.