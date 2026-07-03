이너마음 등 44팀 여성창업경진대회 수상

중기부, 여경협과 '제27회 여성창업경진대회 시상식' 개최

중소벤처기업부와 한국여성경제인협회는 3일 서울 용산 나인트리 프리미어 로카우스 호텔에서 '제27회 여성창업경진대회 시상식'을 개최했다.여성창업경진대회는 우수한 아이디어와 사업 구상을 보유한 여성 창업기업을 발굴하고, 여성 기술창업을 활성화하기 위해 2000년부터 27년을 이어 온 국내 대표적인 여성 예비창업자·창업자 경진대회이다. 이번 대회에는 총 1712팀이 참가해 39대 1의 경쟁률을 기록했으며 최종 수상자 44팀이 선정됐다.대상인 중기부 장관상과 상금 2000만원은 인체공학적 설계로 바른자세를 유도하는 여성 웰니스(Wellness) 이너웨어를 개발한 황민지 이너마음 대표가 차지했다. 최우수상에는 허혈성 뇌졸중 정밀 진단·치료 적합성 판단을 최적화하는 솔루션을 개발한 김현정 딥클루 대표, 여성 골반저근 기능장애 진단을 위한 센서기반 디지털 검진 솔루션을 개발한 한희주 코어모션 대표가 선정됐다.우수상은 초단명 척추동물 킬리피쉬를 활용한 항노화·건강수명 증대 물질 효능평가 플랫폼을 개발한 김유미 이음바이오 대표, 0.0001mm 코팅 기술, 스쿼클 쉐입 특허 기술력을 더한 메이크업 퍼프를 개발한 김정현 프링즈 대표, 레이더를 활용하여 신체 신호를 수집하고 위험을 예측하는 인공지능(AI) 돌봄 위험감지 플랫폼을 개발한 김지연 하이퍼네트워크 대표가 수상했다.대회 수상자는 포상과 함께 사업화 지원, 투자유치 연계 등 후속 지원을 받게 되며, 수상자 중 상위 13개 팀에게는 올해 9월 개최 예정인 '도전 케이(K) 스타트업' 통합 본선 진출권 혜택도 주어진다.박용순 중기부 중소기업정책실장은 "이 자리에 함께한 수상자와 대회에 도전한 많은 여성창업가 분들은 대한민국 여성창업의 새로운 가능성을 보여주는 주인공"이라며 "여성의 잠재력이 펼쳐질 수 있도록 적극적인 지원책을 마련해 추진하겠다"고 밝혔다.