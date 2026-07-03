현대차그룹, 영남권 42조 투자…장재훈 “미래 첨단산업 핵심 거점 육성”

AI DV·미래 핵심부품 클러스터 구축… 10년간 42조원 투자

AI 제조 허브·제조 특화 AI로 혁신… 미래 모빌리티 전환

미래 항공·우주·에너지 인프라까지… 신사업 투자 확대

현대차, 영남권 투자계획 발표<YONHAP NO-6040> 0 장재훈 현대차그룹 부회장이 3일 경남 진주시에서 이재명 대통령 주재로 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자계획을 발표하고 있다./연합

"영남권을 미래 첨단산업의 핵심 거점으로 육성하고 대한민국 산업 경쟁력 강화에 기여하겠습니다."장재훈 현대차그룹 부회장은 3일 경남 진주에서 열린 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 이같이 밝히며 향후 10년간 영남권에 42조원을 투자해 AI DV와 AI 기반 제조 혁신, 미래 항공·우주, 에너지 인프라 등 미래 성장동력 확보에 나선다고 밝혔다.현대차그룹은 이날 재정경제부, 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기획예산처를 비롯해 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 경상북도, 경상남도와 '영남권 첨단산업 육성을 위한 투자양해각서(MOU)'를 체결했다고 밝혔다.현대차그룹은 영남권에 AI 제조 허브 구축, 미래 핵심 부품 클러스터 구축, Manufacturing AI(제조 특화 AI) 기반 제조 혁신, 미래 항공·우주, 지속 가능한 에너지 인프라 구축 등에 투자해 근원적 성장동력을 확보하고 미래 기술 기업으로의 전환을 가속화할 계획이다.현재 추진 중인 새만금 프로젝트와 더불어 첨단산업 생태계를 조성해 지역 균형 발전과 일자리 창출에도 기여한다는 방침이다.우선 현대차그룹은 세계 최대 단일 완성차 공장인 현대차 울산공장을 미래 모빌리티 산업 핵심 기지로 전환하고 대한민국 미래 산업의 핵심 거점으로 조성한다.올 4분기 가동 예정인 울산 EV공장을 포함해 최첨단 자동화 및 통합 생산체계를 갖춘 AI 제조 허브를 구축하고 AI DV 전환에 속도를 낸다. 현대차그룹은 로보택시 수준인 자율주행 레벨4 이상 AI DV까지 기술을 고도화해 글로벌 모빌리티 시장에서 AI DV 주도권을 확보한다는 계획이다.울산 수소연료전지공장은 수소 모빌리티와 청정 에너지 산업 확대를 뒷받침하는 전략적 생산기지로 건설된다. 이곳에서 양산하는 차세대 수소연료전지와 고분자전해질막(PEM) 수전해기를 차세대 수출 주력 상품으로 육성할 예정이다.2030년까지는 울산에 현대모비스 배터리 시스템 조립라인, 대구에 현대모비스 모터·제어기 생산라인, 경남 창원에 현대위아 전기차용 열관리시스템 생산라인을 구축하는 등 영남권에 미래 핵심 부품 클러스터를 조성해 전동화 핵심 기술 경쟁력을 강화한다.지능형 제조 혁신도 추진한다. 현대차그룹은 AI가 생산 설비와 물류, 품질관리 등 공장 전반을 스스로 판단하고 최적화하는 제조 특화 AI 기반 지능형 공장을 구축하고, 글로벌 제조 거점을 통해 축적한 양질의 데이터를 활용해 제조 특화 AI 모델과 피지컬 AI가 산업 현장의 혁신을 주도하는 데이터 선순환 구조(Data Flywheel)를 구축할 계획이다.미래 항공·우주 분야 투자도 확대한다. 현대차그룹은 미국 미래 항공 모빌리티 전문 법인 슈퍼널의 전동화 파워트레인 기반 차세대 기체를 영남권에서 병행 개발하고, 우주 발사체 엔진과 자동차·로봇 개발 과정에서 축적한 자율주행 및 AI 기술을 적용한 달 탐사 로버 제작 등을 통해 우주 산업 핵심 기술 국산화를 추진한다.에너지 인프라 분야에서는 소형모듈원전(SMR), 해상풍력, 수전해 플랜트 구축을 통해 에너지 자립도를 높이고 향후 차세대 수출 산업으로 육성할 계획이다.현대차그룹 관계자는 "수십 년간 축적해 온 현대차그룹의 제조 역량을 미래 첨단산업 분야로 확장함으로써 그룹의 성장동력 강화와 대체 불가한 경쟁력을 확보하고 국내 산업 경쟁력 강화에 지속적으로 기여하겠다"고 밝혔다.