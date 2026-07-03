정부, AI 시대 성평등 과제 정책 강화…양성평등위 기능 개편

인공지능 전환·산업안전 분야…성인지적 관점 논의 본격화

사본 - 260703 권창준 고용노동부 차관, 제2차 고용노동부 양성평등위원회 개최 (3) 0 권창준 노동부 차관이 3일 오후 '2026년 제2차 양성평등위원회'를 열고 위원회의 정책 발굴 역할을 강화하는 개편 방안을 심의·의결하고 AI 전환의 영향과 대응방향에 대한 토론을 진행했다/고용노동부

정부가 인공지능(AI) 확산에 따른 노동시장에 미치는 성별 영향을 점검하기 위해 양성평등위원회 기능을 개편하고 정책 발굴 역할을 대폭 강화한다.고용노동부는 3일 오후 권창준 차관 주재로 '2026년 제2차 양성평등위원회'를 열고 위원회의 정책 발굴 역할을 강화하는 개편 방안을 심의·의결했다고 밝혔다. 그간 양성평등위원회는 성평등과 관련된 노동부 정책과 제도 추진 상황을 보고받고 제언하는 역할을 해왔다.앞으로는 AI 전환과 산업안전 등 주요 현안을 주제로 소위원회를 구성해 현장 간담회와 전문가 의견 수렴을 거쳐 정책 개선 과제를 발굴하고 노동부에 권고하는 방식으로 운영된다.위원회는 이달부터 'AI 전환으로 인한 노동시장 변화'를 우선 과제로 선정해 기업의 구인 수요 변화와 성별 고정관념 재생산, 채용·배치 등 인사노무관리 방식의 변화 등을 집중 논의할 계획이다. 이후에는 산업안전 분야로 논의를 확대해 감정노동과 돌봄 등 여성 다수 종사 업종의 안전보건 관리체계 개선 방안도 검토한다.이날 발제를 맡은 장지연 한국노동연구원 박사는 'AI는 누구의 일자리를 바꾸는가'를 주제로 " 해외에서는 AI 노출 직종은 여성 비중이 높고 AI 활용률은 남성이 높아 임금격차 확대 가능성이 나타나고 있다"며 "국내에서는 성별보다 연령별 영향이 두드러지지만, 여성의 주요 진입 직군이었던 사무직 취업이 부진한 만큼 새로운 진입 경로 마련이 필요하다"고 제언했다.이어 권오성 연세대 교수는 "AI 채용의 가장 큰 문제는 사용자의 의도적인 차별보다 학습데이터와 알고리즘이 기존 성별 불평등을 반복할 수 있다는 점"이라고 지적하면서 "데이터와 알고리즘의 편향을 점검하는 감사 체계와 정보 공개 제도 마련이 필요하다"고 강조했다.권창준 노동부 차관은 "기업 규모나 고용형태뿐 아니라 성별에 따라서도 정책 효과가 다르게 나타날 수 있다는 성인지적 관점이 중요하다"며 소위원회 중심으로 기업 실무자, 일선 공무원, 노무사 등 현장 전문가의 의견을 폭넓게 듣고 실효성 있는 정책 개선 과제를 지속적으로 발굴해 누구나 차별 없이 일할 수 있는 노동시장을 만들어갈 것"이라고 말했다.