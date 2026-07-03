닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 자동차

벤츠코리아, 수해 차량 특별 지원…자기부담금·렌터카 비용 지원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703010001326

글자크기

닫기

남현수 기자

승인 : 2026. 07. 03. 15:54

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

9월 30일까지 전국 73개 공식 서비스센터서 무상점검·보험수리 지원
자부담금 최대 50만원·렌터카 최대 10일…수리 1년 후 추가 무상점검
[사진] 메르세데스-벤츠 로고
./벤츠
메르세데스-벤츠 코리아가 여름철 장마와 집중호우로 피해를 입은 차량 고객을 대상으로 특별 지원 프로그램을 운영한다.

3일 벤츠 코리아는 오는 9월 30일까지 전국 공식 서비스센터에서 '수해 차량 특별 지원 프로그램'을 실시한다고 밝혔다.

프로그램 기간 동안 공식 서비스센터에 입고된 수해 차량에는 무상점검 서비스를 제공한다. 또 수리 완료 후 1년이 되는 시점에 추가 무상점검을 실시해 차량 상태를 다시 확인하는 사후 관리 서비스도 지원한다.

보험 수리를 진행하는 고객에게는 자기부담금을 최대 50만원까지 지원한다. 차량 수리 기간 동안에는 최대 10일간, 100만원 한도 내에서 렌터카를 무상 제공해 고객 불편을 줄일 계획이다.

이번 프로그램은 전국 73개 벤츠 공식 서비스센터에서 운영되며, 장마와 집중호우 등으로 차량 점검이나 수리가 필요한 고객이라면 이용할 수 있다.

벤츠 코리아 관계자는 "여름철 수해를 입은 고객들이 보다 신속하게 차량을 점검·수리하고 일상으로 복귀할 수 있도록 지원 프로그램을 마련했다"며 "고객의 안전한 차량 운행을 위해 체계적인 점검 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.
남현수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기