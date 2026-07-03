벤츠코리아, 수해 차량 특별 지원…자기부담금·렌터카 비용 지원

9월 30일까지 전국 73개 공식 서비스센터서 무상점검·보험수리 지원

자부담금 최대 50만원·렌터카 최대 10일…수리 1년 후 추가 무상점검

[사진] 메르세데스-벤츠 로고 0 ./벤츠

메르세데스-벤츠 코리아가 여름철 장마와 집중호우로 피해를 입은 차량 고객을 대상으로 특별 지원 프로그램을 운영한다.3일 벤츠 코리아는 오는 9월 30일까지 전국 공식 서비스센터에서 '수해 차량 특별 지원 프로그램'을 실시한다고 밝혔다.프로그램 기간 동안 공식 서비스센터에 입고된 수해 차량에는 무상점검 서비스를 제공한다. 또 수리 완료 후 1년이 되는 시점에 추가 무상점검을 실시해 차량 상태를 다시 확인하는 사후 관리 서비스도 지원한다.보험 수리를 진행하는 고객에게는 자기부담금을 최대 50만원까지 지원한다. 차량 수리 기간 동안에는 최대 10일간, 100만원 한도 내에서 렌터카를 무상 제공해 고객 불편을 줄일 계획이다.이번 프로그램은 전국 73개 벤츠 공식 서비스센터에서 운영되며, 장마와 집중호우 등으로 차량 점검이나 수리가 필요한 고객이라면 이용할 수 있다.벤츠 코리아 관계자는 "여름철 수해를 입은 고객들이 보다 신속하게 차량을 점검·수리하고 일상으로 복귀할 수 있도록 지원 프로그램을 마련했다"며 "고객의 안전한 차량 운행을 위해 체계적인 점검 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.