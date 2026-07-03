‘K-축구 혁신’ 시작… ‘최휘영·박지성’ 공동위원장, 6일 혁신위원회 출범

거버넌스·유소년 육성·첨단 기술 도입

미래 경쟁력 관련… 이영표·박주호 등

축구계·체육계 전문가 참여, 논의 시작

clip20260703160345 0 최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽)과 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원. /최휘영 장관 SNS

clip20260703160406 0 최휘영 문화체육관광부 장관(오른쪽)과 이영표 KBS 해설위원. /최휘영 장관 SNS

문화체육관광부가 한국 축구의 경쟁력 강화를 위한 'K-축구 혁신위원회'를 6일 공식 출범시킨다.문체부는 최휘영 문화체육관광부 장관과 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원을 공동위원장으로 하는 'K-축구혁신위원회'(이하 혁신위)가 오는 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 첫 회의를 열고 활동을 시작한다고 3일 밝혔다.혁신위에는 공동위원장인 최 장관과 박 위원을 비롯해 이영표 KBS 해설위원, 박주호 tv N 해설위원 등 축구계 인사와 유승민 대한체육회 회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 부경대 교수 등 체육계 관계자와 전문가들이 위원으로 참여한다.위원회는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을계기로 제기된 한국 축구 혁신 요구를 바탕으로 △K-축구 거버넌스 개선과 유소년 선수 육성 체계 강화 △첨단 기술 시스템 도입 등 미래 경쟁력 확보를 위한 핵심 과제를 폭넓게 논의할 계획이다.최휘영 장관은 최근 축구계 관계자와 전문가들을 잇달아 만나 혁신 방향에 대한 공감대를 형성하고 다양한 의견을 수렴해왔다.박지성 공동위원장은 "이번 혁신위원회를 통해 그간 현장에서 논의된 다양한 고민을 담아 대한민국 축구가 나아가야 할 방향을 함께 설계하고, 케이-축구가 지속 성장할 수 있는 미래를 그려나가겠다"고 밝혔다.최휘영 공동위원장은 "한시적으로 운영될 혁신위는 주요 과제들에 대해 종합적인 논의가 이루어질 예정"이라며 "신뢰받는 축구인들을 중심으로 대한민국 축구의 비전이 수립되고 현장에서 실행될 수 있도록 튼튼하게 뒷받침하겠다"고 말했다.