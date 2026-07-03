정부 부동산 정책 2030 부정평가 과반…“1년 후 집값 오를 것” 55%

한국갤럽 여론조사 결과…응답자 46% "잘못하고 있다"

이미지 0 서울의 한 아파트 밀집지역 모습./연합뉴스

이재명 정부의 부동산 정책에 대한 부정적 인식이 청년층을 중심으로 확대되고 있다는 여론조사 결과가 나왔다.한국갤럽이 지난달 30일부터 이달 2일까지 전국 만 18세 이상 성인 1005명을 대상으로 정부의 부동산 정책을 평가한 결과, 응답자의 46%는 '잘못하고 있다'고 답했다. '잘하고 있다'는 평가는 26%에 그쳤다.연령별로는 20대와 30대, 70대 이상에서 부정 평가가 절반을 넘었다. 특히 30대는 56%가 정부의 부동산 정책을 부정적으로 평가해 전 연령대 가운데 가장 높은 비율을 기록했다. 같은 연령대에서 긍정 평가는 15%로 가장 낮았다.20대 역시 부정 평가가 51%로 과반을 차지한 반면 긍정 평가는 17%에 머물렀다. 70대 이상도 부정 51%, 긍정 21%로 조사됐다.부정 평가의 가장 큰 이유로는 '집값 상승을 잡지 못했다'는 응답이 21%로 가장 많았다. 이어 '대출 한도 제한'(10%), '과도한 규제'(8%) 등이 뒤를 이었다.반대로 정책을 긍정적으로 본 응답자들은 '집값 안정화를 위한 노력'(14%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 '다주택자 규제'(13%), '보유세 강화'(6%), '정부에 대한 신뢰와 기대감'(6%) 등의 응답이 이어졌다.정부 부동산 정책에 대한 평가는 불과 4개월 사이 크게 달라졌다. 지난 3월 실시된 조사에서는 긍정 평가가 51%로 2013년 이후 정부 부동산 정책 조사 가운데 가장 높은 수준을 기록했지만, 이번 조사에서는 26%로 절반 가까이 감소했다. 반면 부정 평가는 같은 기간 27%에서 46%로 19%포인트 높아졌다.향후 1년간 집값 전망을 묻는 질문에서는 응답자의 55%가 상승을 예상했다. 집값이 하락할 것이라는 응답은 14%, 큰 변화가 없을 것이라는 응답은 21%였다.집값 상승 전망은 청년층에서 더욱 두드러졌다. 30대의 69%는 향후 집값이 오를 것으로 내다봤고, 하락을 예상한 비율은 6%였다. 20대 역시 68%가 상승을 전망한 반면 하락을 예상한 응답은 11%에 그쳤다.전세 제도에 대해서는 유지해야 한다는 의견이 우세했다. 응답자의 54%는 '장점이 더 많아 앞으로도 필요하다'고 답했고, '단점이 더 많아 점차 사라져야 한다'는 응답은 28%였다.이번 조사는 무작위 추출한 무선전화 가상번호를 활용한 전화면접(CATI) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트이며, 접촉률은 46.8%, 응답률은 10.2%다.