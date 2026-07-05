국힘 윤리위 본격 가동… 친한계, 다시 화약고 되나

친한·소장파 징계 여부·수위에 촉각
"내부 공감 있어야" 당 내홍 우려속
법원 제동 되풀이 땐 張 리더십 타격
5일 정치권에 따르면 국민의힘 윤리위는 6일 전체회의를 열고 6·3 지방선거 전후 접수된 징계 요청서를 검토할 예정이다. 지난 3월 장 대표가 지방선거 전까지 모든 징계 논의 중단을 요청한 뒤 멈췄던 윤리위가 약 4개월 만에 다시 가동되는 것이다.
현재 접수된 안건은 40~50건에 달하는 것으로 알려졌다.
이번 회의에서는 구체적인 징계 여부보다는 사안별 분류와 향후 심사 방향 설정에 초점이 맞춰질 것으로 보인다.
최대 관심사는 지방선거 과정에서 한동훈 무소속 의원을 공개 지원했던 친한계 인사들의 징계 여부다. 한 의원 선거사무소 개소식에 참석한 한지아 의원을 비롯해 이른바 '치킨 회동'에 참석한 배현진·고동진·박정훈 의원 등이 징계 대상자로 거론된다.
당 지도부는 자당 후보인 박민식 후보가 있었음에도 무소속 후보를 지원한 것은 해당 행위라는 입장이다. 이에 한 의원은 부산일보 유튜브 방송에서 "장 대표가 책임지고 퇴진해야 하는 상황에서 위기를 모면하기 위해 말도 안 되는 징계를 꺼냈다"며 "괴기스럽다"고 반발했다.
장 대표의 사퇴를 요구해 온 소장파 모임 '대안과미래' 소속 의원들도 징계 대상으로 거론된다. 장 대표는 매일신문 유튜브 방송 '이동재의 뉴스캐비닛'에서 "혁신과 대안, 미래라는 이름으로 명분 없이 흔드는 것은 반드시 정리해야 한다"며 "지도부에 대한 공격만 계속하는 것이 미래도, 혁신도, 쇄신도 아니다"라고 비판했다.
징계 대상자로 거론되는 의원들은 오히려 징계를 '훈장'으로 받아들이겠다는 분위기다. 김용태 의원은 채널A '정치시그널'에서 "당과 나라를 위해 바른 소리를 했다고 징계를 받으면 훈장"이라고 했고, 한지아 의원도 CBS라디오에서 "징계 대상이 될 것 같은 사람은 훈장처럼 여기고 있다"고 말했다.
당내에서도 윤리위 징계가 기강 확립보다 갈등을 키울 수 있다는 우려의 목소리가 커지고 있다. 정점식 원내대표는 KBS '사사건건'에서 "당의 기강 확립은 징계를 통해서 되는 것은 아니다"라며 "징계 수위가 많은 사람들이 공감할 수 있는 수준이어야 한다"고 말했다.
윤리위의 부담도 적지 않다. 앞서 배현진 의원과 김종혁 전 최고위원에 대한 징계가 모두 법원에서 효력이 정지된 사례가 있는 만큼, 이번 심사에서는 절차적 정당성과 징계 수위가 더욱 엄격히 따져질 전망이다. 자칫 무리한 징계로 다시 법원에서 제동이 걸릴 경우 윤리위의 권위는 물론 장 대표의 리더십에도 부담이 될 수 있다.
한편 장 대표와 한 의원은 지난 2일 장 대표의 가족 상가에서 마주한 것으로 알려졌다. 한 의원은 장 대표에게 위로의 말을 건네며 술잔을 채웠고, 장 대표는 이를 받아 마신 것으로 전해졌다.