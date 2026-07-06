한화큐셀, 메타 태양광 사업 수주…美 빅테크 재생에너지 시장 공략

인디애나주 200MW 태양광 발전소 모듈 공급·EPC 계약 체결

2027년 완공 후 메타에 전력 공급…폐광 부지 친환경 에너지 기지로 전환

[참고사진] 한화큐셀 로고 0 한화큐셀./한화큐셀

한화큐셀이 메타의 재생에너지 조달 프로젝트를 수주하며 미국 빅테크 시장 공략에 속도를 내고 있다. AI확산으로 데이터센터 전력 수요가 급증하는 가운데 모듈 제조부터 설계·조달·시공(EPC)까지 아우르는 통합 재생에너지 솔루션 경쟁력을 앞세워 북미 시장 입지를 확대한다는 전략이다.6일 한화큐셀은 미국 재생에너지 개발사 젤레스트라 에너지(Zelestra Energy)와 미국 인디애나주 깁슨 카운티에 조성되는 200메가와트(MW) 규모 태양광 발전소의 모듈 공급 및 EPC 계약을 체결했다고 밝혔다.이번 프로젝트에서 한화큐셀은 약 32만장의 태양광 모듈을 공급하고 발전소 설계와 조달, 시공을 맡는다. 발전소는 2027년 말 완공될 예정이며 개발사와 메타가 체결한 전력구매계약(PPA)에 따라 생산된 전력은 메타 데이터센터 등에 공급된다. 200MW 규모는 미국 내 약 3만6000가구가 1년간 사용할 수 있는 전력 생산량에 해당한다.발전소는 과거 석탄 채굴장 부지에 들어선다. 프로젝트 명칭인 '리클레메이션(Reclamation)'에는 산업 활동이 종료된 부지를 친환경 에너지 생산 거점으로 복원한다는 의미를 담았다. 완공 이후에는 토양 안정화와 녹지 복원을 통해 생물다양성 회복과 지역 생태계 개선에도 기여할 것으로 기대된다.최근 AI와 데이터센터 확산으로 글로벌 빅테크 기업들의 재생에너지 확보 경쟁도 한층 치열해지고 있다. 블룸버그NEF(BNEF)에 따르면 메타와 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 4개 기업은 지난해 전 세계 기업 재생에너지 구매량의 약 49%를 차지한 것으로 집계됐다. 한화큐셀은 이 같은 하이퍼스케일러 기업을 중심으로 재생에너지 공급 기회를 지속 확대한다는 계획이다.크리스 호드릭 한화큐셀 EPC사업부문장은 "미국 내 제조 역량과 검증된 EPC 수행 능력을 바탕으로 글로벌 빅테크 기업들의 청정에너지 목표 달성을 지원할 것"이라고 말했다.