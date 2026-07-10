SK하이닉스, 美증시 화려한 데뷔 …“AI 생태계 가까이서 혁신 선도”

10일(현지시간) 오프닝벨 행사

최태원·최재원·곽노정 등 주요 경영진 참석

SK하이닉스 ADR 상장식 참석한 최태원 SK 회장<YONHAP NO-7290> 0 최태원 SK 회장(앞줄 왼쪽에서 다섯번째)과 최재원 SK스퀘어 수석부회장(두번째), 곽노정 SK하이닉스 대표(네번째) 등 관계자들이 10일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 위치한 나스닥 마켓사이트에서 열린 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 상장 기념 '오프닝벨' 행사에서 박수를 치고 있다. /SK하이닉스 유튜브

SK하이닉스의 미국예탁증권(ADR)이 나스닥에 상장, 성공적 데뷔를 치렀다. SK하이닉스는 자본시장의 중심부인 미국 시장에서 고객 뿐 아니라 투자자 신뢰를 얻어 내면서 AI(인공지능)시대를 이끌어 가겠다는 포부다. 개장 직후 조건부 거래에서 호가는 180달러 수준으로, 공모가 대비 21% 오른 가격을 형성해 높은 관심을 끌고 있따.10일(현지시간) 오전 SK하이닉스는 미국 뉴욕 타임스스퀘어 나스닥 마켓사이트에서 ADR 상장 기념식을 열었다. 이 행사 이후 SK하이닉스의 ADR은 자본시장 중심부인 뉴욕 증권시장에서 거래를 시작한다.이날 행사에는 최태원 SK그룹 회장, 최재원 SK스퀘어 수석부회장, 곽노정 SK하이닉스 사장 등 그룹 주요 인사 및 경영진이 참석했다.곽 사장은 기념사를 통해 "미국은 AI 중심지로 파트너와 인재들이 집결돼있어 나스닥 상장으로 더욱 빠르게 움직일 수 있고, 또 투자자들에게 새로운 기회를 제공할 수 있다"며 "우리 삶 어디에나 있는 AI, 그 AI 가 있는 모든 곳에 SK하이닉스가 기술리더십을 기반으로 함께할 것"이라고 다짐했다.이어 "투자자들의 신뢰에 감사하고, 혁신으로 고객과 파트너를 비롯한 메모리 생태계의 경계를 확장해 나가며 함께한 임직원들의 성장과 성취도 지원할 것"이라며 "SK하이닉스 AI의 리더로서 타이틀만이 아닌 고객과 투자자와 함께 신뢰를 쌓기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.SK하이닉스는 글로벌 빅테크 고객이 요구하는 최고 수준의 기술력과 안정적 공급 역량을 갖췄다. 특히 AI 가속기의 핵심인 고대역폭메모리(HBM) 분야에서는 확실한 경쟁력을 갖추고 있다. 이번 상장으로 미국 시장에서 글로벌 투자자 저변을 넓히는 한편, AI 핵심 파트너로서 세계의 평가를 받을 수 있는 기회를 마련한 셈이다.회사는 앞서 미국, 유럽, 아시아 등 주요 지역 글로벌 기관투자자를 대상으로 로드쇼를 진행하기도 했다. 투자자들은 높은 관심을 나타냈으며, 이를 기반으로 공모 물량의 7배를 웃도는 수요가 몰렸던 바 있기도 하다.SK하이닉스 공모가는 149달러로, 이번 상장으로 약265억 달러(40조원) 가량을 조달하게 됐다. 이는 외국 기업 사상 최대 규모다.해당 자금은 국내 생산 시설 확충에 주로 활용될 전망이다. 앞서 최태원 SK그룹 회장이 5년 내 웨이퍼 생산량을 2배로 늘리겠다고 선언한 만큼, 상장 이후 전략적 파트너십 등을 강화하면서 생산 확대에 집중할 것으로 관측된다.한편 SK하이닉스 ADR은 14일 공모대금 납입이 마무리된다.ADR은 발행 전까지 이날부터 SKHYV로 조건부 거래를 시작했고, 뉴욕증시 프리마켓에서 ADR 가격은 공모가 대비 17%가량 오른 175달러 수준으로 거래가 예상됐다. 개장 후에는 180달러 대 호가를 기록하고 있다. ADR은 SK하이닉스 보통주 10분의 1을 기초자산으로 발행돼 코스피 시장의 본주(221만원)와 비교하면 20% 가량의 프리미엄이 붙은 수준이다.SK하이닉스 ADR은 이달 13일부터 SKHY의 티커로 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 거래를 시작한다. 이번 ADR의 기초가 되는 신주는 한국시간으로 29일에 유가증권시장에 추가 상장된다.