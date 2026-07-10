정부, 임금체불 홈플러스 직원에 대지급금 지원…저금리 생계비 융자도

재경부, 홈플러스 관련 관계기관 TF 회의 개최

근로자·협력업체 지원방안 이행상황 점검

체불 규모 333억…1인당 최대 2100만원 지원

2026070801000590800031091 0 서울 시내의 홈플러스 매장./송의주 기자

정부가 임금이 체불된 홈플러스 직원에게 최대 2100만원의 대지급금을 지원한다. 아울러 긴급한 생계지원이 필요한 직원에게는 1.5% 저금리의 생계비 융자를 제공한다는 방침이다.재정경제부는 이형일 제1차관이 정부세종청사에서 홈플러스 관련 관계기관 전담반(TF) 회의를 개최해 홈플러스 근로자 및 협력업체의 피해상황과 근로자·협력업체 지원방안 이행상황을 점검했다고 밝혔다.법원의 홈플러스 회생절차 폐지 이후 지난 3~9일 고용노동부 원스톱 상담창구 및 지방고용노동청·지청의 전담자를 통해 총 692건의 상담이 접수돼 관련 지원 방안에 대한 안내가 이뤄졌다는 설명이다.특히 임금체불에 대해 전담 TF를 통한 전수조사로 지난달 임금 333억원 체불을 확인, 추가적인 체불 발생 현황을 면밀히 점검할 계획이다.재경부는 임금체불 피해 근로자에게 1인당 최대 2100만원까지 체불 임금 대지급금이 신속하게 지급될 수 있도록 대응할 계획이다. 임금체불 피해 근로자가 긴급한 생계지원이 필요한 경우, 1인당 1000만원 한도까지 체불액 범위 내 연 1.5% 저금리로 생계비 융자를 지원한다.협력업체에 대한 지원도 신속히 이뤄졌다는 설명이다. 소상공인진흥공단의 원스톱 상담창구를 통해 지난 3~8일 총 45건의 경영애로 상담을 실시했다. 또 회생절차 개시 이후 소상공인 대상 긴급경영안정자금을 지원 중인 바*, 홈플러스 협력업체 대상으로 우대금리를 적용하고, 한도를 상향할 예정이다.아울러 지난 6일 금융권 간담회를 통해 은행권은 홈플러스 협력업체 대출에 대해 추가적인 상환유예·만기연장 등 금융지원을 지속하는 한편, 신규 자금이 필요한 협력업체당 최대 5억원의 긴급 운전자금 대출을 지원하고 우대금리도 제공하기로 했다.