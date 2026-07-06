오송참사 3주기, 10일간 추모주간…신용한, 첫날 분향

청주시청에 시민분향소, 전 도민 추모 분위기 조성

20260706 - 오송참사 시민분향소 방문(청주시 임시청사 도지사)2 (1) 0 오송참사 3주기를 맞아 신용한 충북도지사가 6일 청주시 임시청사에 마련된 분향소를 찾아 유가족의 아픔을 위로하는 분향을 하고 있다./충북도

신용한 충북지사가 6일 오송 참사 3주기를 맞아 희생자의 넋을 기리고 유가족의 아픔을 위로하는 분향에 이어 오는 15일까지 10일간 '오송 지하차도 참사 3주기 추모 주간'을 운영한다.신 지사는 이날 청주시청 임시 청사에 마련된 시민분향소를 찾아 헌화하며 희생자들을 애도했다. 이어 직원 조회를 통해 "전 도민이 추모에 동참하는 뜻깊은 기간이 될 수 있도록, 공직자들이 먼저 솔선수범하여 경건하고 차분한 자세로 업무에 임해 달라"고 당부했다.이에 따라 도는 추모 기간 엄숙한 분위기를 조성하기 위해 도청 전 직원이 추모 리본을 패용하고, 각종 회의나 행사 시작 전에는 희생자를 기리는 묵념을 진행하며, 음주를 동반한 회식이나 유흥을 자제하기로 했다.도는 11개 시군을 비롯해 유관기관과 민간단체에도 추모 현수막 게시 등 자발적인 동참을 안내했다. 도 공식 홈페이지 등에 3주기 추모 안내 문구를 표출할 예정이다.아울러, 참사 3주기 당일인 15일에는 도청 대회의실에서 3주기 추모행사가 개최된다. 행정안전부, 충북도, 청주시 등이 유가족·생존자협의회 및 시민대책위원회와 공동 주관해 진행하는 추모행사는 '오송의 3년, 기억과 애도를 넘어 더 안전한 내일'을 주제로 차분하고 진행된다.청주시 오송읍 궁평2지하차도에서는 3년전 집중호우로 인근 미호강 제방이 무너지면서 순식간에 지하차도를 덮쳐 14명이 숨지고 16명이 부상당하는 큰 사고가 발생했다. 정부의 조사와 수사기관의 수사결과 임시제방이 기준에 미치지 못했고 사전통제도 미흡했다. 또 경찰과 충북도, 청주시 등 지자체, 소방 등 관계기관 간 사고 상황 전파와 대응이 부실했던 것으로 밝혀졌다. 단순한 자연재해가 아니라 재난 대비 및 대응 체계 부족 등 인재임이 속속 드러나면 국민들에게 큰 충격을 줬다.신용한 충북지사는 "이번 3주기 추모 주간은 안타까운 희생을 영원히 잊지 않고, 더 안전한 충북을 만들겠다는 굳은 다짐의 시간"이라며, "도민 여러분께서도 한마음으로 추모에 동참해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.