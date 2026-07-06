“고3 수험생 여러분 힘내세요”…파주시, 대학진학박람회 8일 개최

공신력 있는 맞춤형 진학정보 제공, 대입진학 1:1 자문상담 대폭 확대

지방사진1 0 지난해 8월 2일 파주시민회관에서 열린 2026학년도 파주시 대학진학박람회 모습. /파주시

경기 파주시가 지역 고3 수험생과 학부모들에게 공신력 있는 맞춤형 진학 정보를 제공하기 위해 해마다 개최하는 대학진학박람회가 오는 8일 운정행복센터에서 열린다.6일 파주시에 따르면 파주교육지원청과 공동 개최하는 '2027학년도 파주시 대학진학박람회'는 대입 진학 1:1 자문·상담, 35개 대학별 상담 공간, 수시 대비 대입 특강 등의 프로그램으로 운영된다.특히 지난해 예약이 조기에 마감되며 큰 호응을 얻었던 '대입진학 1:1 컨설팅'은 올해 참가 인원을 180명으로 대폭 확대해 운영한다. 시민들의 의견을 반영해 전년에 비해 지원 규모를 두 배로 확대한 만큼 보다 많은 수험생이 개별 역량에 맞춘 세밀한 진학 설계를 제공받을 것으로 기대된다.컨설팅은 9일 오전 9시부터 파주시청과 파주교육지원청 누리집에 게시된 QR코드를 통해 온라인으로 선착순 신청할 수 있다.당일 현장 접수로 진행되는 대학별 상담 공간에는 서울, 경기·인천, 충청권 소재 35개 대학의 입학사정관이 직접 참여한다. 수험생들은 대학별 전형 특징, 모집요강, 학과 정보, 입시 전략 등에 대해 심층 상담을 받을 수 있다.이와 함께 수시 대비 대입 특강도 행사 당일 현장 접수로 진행된다. 특강에서는 2027학년도 수시모집 지원 전략과 주요 대학 전형 분석, 학생부 관리 및 지원 전략 등 수시 지원을 앞둔 수험생들이 꼭 알아야 할 핵심 입시 정보를 제공할 예정이다.김지숙 시 평생교육과장은 "이번 박람회는 교육지원청과의 긴밀한 협력을 통해 수험생들에게 실질적인 도움을 주기 위해 준비했다"며 "급변하는 입시 환경 속에서 자신에게 맞는 최적의 진학 전략을 세우는 계기가 되길 바란다"고 말했다.