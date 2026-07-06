“고3 수험생 여러분 힘내세요”…파주시, 대학진학박람회 8일 개최

6일 파주시에 따르면 파주교육지원청과 공동 개최하는 '2027학년도 파주시 대학진학박람회'는 대입 진학 1:1 자문·상담, 35개 대학별 상담 공간, 수시 대비 대입 특강 등의 프로그램으로 운영된다.
특히 지난해 예약이 조기에 마감되며 큰 호응을 얻었던 '대입진학 1:1 컨설팅'은 올해 참가 인원을 180명으로 대폭 확대해 운영한다. 시민들의 의견을 반영해 전년에 비해 지원 규모를 두 배로 확대한 만큼 보다 많은 수험생이 개별 역량에 맞춘 세밀한 진학 설계를 제공받을 것으로 기대된다.
컨설팅은 9일 오전 9시부터 파주시청과 파주교육지원청 누리집에 게시된 QR코드를 통해 온라인으로 선착순 신청할 수 있다.
당일 현장 접수로 진행되는 대학별 상담 공간에는 서울, 경기·인천, 충청권 소재 35개 대학의 입학사정관이 직접 참여한다. 수험생들은 대학별 전형 특징, 모집요강, 학과 정보, 입시 전략 등에 대해 심층 상담을 받을 수 있다.
이와 함께 수시 대비 대입 특강도 행사 당일 현장 접수로 진행된다. 특강에서는 2027학년도 수시모집 지원 전략과 주요 대학 전형 분석, 학생부 관리 및 지원 전략 등 수시 지원을 앞둔 수험생들이 꼭 알아야 할 핵심 입시 정보를 제공할 예정이다.
김지숙 시 평생교육과장은 "이번 박람회는 교육지원청과의 긴밀한 협력을 통해 수험생들에게 실질적인 도움을 주기 위해 준비했다"며 "급변하는 입시 환경 속에서 자신에게 맞는 최적의 진학 전략을 세우는 계기가 되길 바란다"고 말했다.