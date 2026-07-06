군산의 매력을 영상에 담아라…‘8월의 크리스마스’ 단편영화 공모전 개최

군산의 영화·드라마 촬영지를 담은 영상 공모… 8월 7일까지 접수

일반부문·AI부문 총 4편 선정, 군산사랑상품권 400만원 상당 시상

8월의크리스마스단편영화제공모전포스터 0 8월의크리스마스단편영화제공모전포스터./군산시

전북 군산시가 지역 영화·드라마 촬영지를 활용한 창의적인 영상 콘텐츠를 발굴하기 위해 '군산 8월의 크리스마스 단편영화 공모전'을 개최한다.6일 군산시에 따르면 이번 공모전은 다양한 영화와 드라마 촬영지로 사랑받아 온 군산의 매력을 새로운 시각으로 담아내고, 지역 관광자원을 널리 알리기 위해 마련됐다.공모 주제는 '군산의 영화·드라마 촬영지를 활용한 영상'이다. 참가자는 군산의 영화·드라마 촬영지를 배경으로 한 1~3분 분량의 영상을 자유롭게 제작해 응모하면 된다.특히 이번 공모전은 최근 영상 제작 환경과 콘텐츠 트렌드를 반영해 일반 부문과 AI 부문으로 나누어 진행한다. 일반 부문은 참가자가 직접 촬영·편집한 영상을, AI 부문은 생성형 인공지능(AI)을 활용해 영상의 주요 시각·청각 요소를 제작한 영상을 대상으로 하며, 두 부문은 각각 별도로 심사한다.참가 자격은 만 19세 이상이면 누구나 가능하며, 개인 또는 3인 이내 팀으로 참가할 수 있다.접수 기간은 7월 8일부터 8월 7일 오후 6시까지다. 참가자는 구글폼을 통해 참가신청서를 제출한 뒤, 영상 파일을 이메일로 제출하면 된다.시는 작품성, 기술성, 주제 적합성 등을 종합적으로 평가해 총 4편의 수상작을 선정할 계획이다. 수상자에게는 총 400만원 상당의 군산사랑상품권과 트로피를 수여하며, 시상식은 8월 29일 개최되는 '군산 8월의 크리스마스 골목길 축제'에서 진행된다.수상작은 향후 군산시의 다양한 축제와 행사, 관광 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.자세한 사항은 군산시 홈페이지 공고문을 확인하거나 공모전 운영팀으로 문의하면 된다.