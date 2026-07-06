이우용 삼성서울병원 교수, 대한암학회 신임 이사장 취임

대장항문질환 권위자…주요 학회 이사장 네 번째

"세계 최고 수준 암 연구·치료, 더 큰 도약 이끌 것"

이우용-대한암학회-이사장 0 이우용 대한암학회 이사장(삼성서울병원 대장항문외과 교수)/삼성서울병원

이우용 삼성서울병원 대장항문외과 교수가 대한암학회 신임 이사장에 취임했다.삼성서울병원은 이우용 교수가 지난 1일 대한암학회 이사장에 취임했다고 6일 밝혔다. 이사장 임기는 2년으로 2028년 6월까지다.대한암학회는 1974년 대한암연구회를 모태로 창립된 국내 최대 규모의 암 분야 학술단체로, 기초·임상 연구자를 포함한 2400여 명의 회원이 활동하고 있다.이 신임 이사장은 대장항문질환 분야의 권위자로, 1988년 서울대학교 의과대학을 졸업한 뒤 1999년부터 삼성서울병원 대장항문외과 교수로 재직하고 있다. 병원에서는 대장암센터장, 외과 과장, 기획실장, 건강의학본부장, 암병원장 등을 역임했으며, 올해 1월부터는 성균관대학교 의무부총장을 맡고 있다.국내외 학회 활동도 활발히 해왔다. 대한대장항문학회와 대한외과학회 회장 및 이사장, 대한종양외과학회 이사장을 지냈으며, 이번 취임으로 주요 학회 이사장을 네 번째 맡게 됐다.특히 2024년에는 세계대장항문학회 회장에 선출되며 국내 의료계의 국제적 위상을 높였다는 평가를 받았다. 이러한 공로를 인정받아 지난 2025년 제18회 암 예방의 날 기념식에서 홍조 근정훈장을 받기도 했다.이 이사장은 "대한민국의 암 연구와 치료 수준은 이미 세계 최고 수준에 올라 있다"며 "더 건강한 세상을 만들고자 하는 모두의 염원을 모아 더 큰 도약을 이루도록 최선을 다하겠다"고 전했다.