순창군, 하반기 행정인턴 18명 모집…대학생·청년 행정 실무 경험 제공

참여 희망자 10일까지 신청 받아

순창군 청사 박윤근 기자 0 순창군 청사./ 박윤근 기자

전북 순창군이 지역 대학생과 청년들에게 행정 실무 경험을 제공하기 위해 '2026년 하반기 행정인턴 사업' 참여자를 모집한다고 6일 밝혔다.이번 하반기 행정인턴 모집 인원은 총 18명이다. 기초생활수급자와 차상위계층, 복흥·쌍치 등 원거리 거주자를 배려한 우선선발 3명과 일반선발 15명으로 나눠 선발한다.신청 대상은 공고일인 7월 3일 기준 지역 대학생(휴학생 포함) 또는 청년기본법에 따른 만 19세 이상 34세 이하(1991년~2006년생) 청년이다. 기존 행정인턴 참여자는 신청 대상에서 제외되며, 가구당 1명만 신청할 수 있다.최종 선발된 인턴들은 7월 20일부터 8월 14일까지 순창군청과 사업소에 배치돼 다양한 행정 실무를 경험하게 된다. 근무는 주 5일, 하루 8시간을 원칙으로 하며, 1일 8만 2560원의 임금과 주휴수당과 4대 사회보험도 지원된다.참여를 희망하는 청년은 오는 10일 까지 군청 1층 행정과 인재평생교육팀을 방문하거나, 우편 또는 이메일로 신청하면 된다.군은 오는 14일 청년문화센터에서 공개 추첨을 통해 최종 참여자를 선발할 예정이며, 결과는 15일 군 홈페이지에 게시하고 개별 문자로 안내할 계획이다.자세한 사항은 순창군청 홈페이지 고시·공고란을 확인하거나 행정과 인재평생교육팀으로 문의하면 된다.