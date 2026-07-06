한득수 임실군수 “방향성·성과 분명한 행정”…첫 간부회의서 군정 혁신 주문

"옥정호 랜드마크·의료혁신 속도 내라"

"군민 체감 성과 만드는 행정" 강조

1.한득수 임실군수, 첫 간부회의 부서별 세심행정 강력 지시4 0 한득수 임실군수가 취임 후 첫 간부회의를 주재하고 있다./임실군

한득수 전북 임실군수가 취임 후 첫 간부회의를 주재하며 부서별 업무 추진의 명확한 방향 설정과 가시적인 성과 창출을 강하게 주문했다.6일 열린 첫 간부회의는 약 90분 동안 진행됐으며, 25개 실·과·소의 주간 업무 추진계획을 모두 보고받은 한 군수는 군정 전반을 점검하고 분야별 개선 방향을 구체적으로 제시했다.행정분야에서는 읍·면 이장 선출과 관련하여 임면사항 개선사항을 마련 해줄 것을 주문했다.이어 문화체육과 관광치즈과, 반려산업과이 연계 시너지 효과를 낼 수 있어야 한다고 말했다.그러면서 "관광은 소비자의 눈높이에서 접근해야 한다"며 관광객의 체험과 만족도를 높이는 세심한 관광정책의 필요성을 강조했다.또 옥정호 명품관광지 조성사업과 관련해서는 "스카이워크 사업은 임실의 새로운 랜드마크가 될 수 있도록 행정의 혼을 담아 완성도 높게 추진해 달라"고 당부했다.종합민원 중 건축행정과 관련해서는 무허가 건축물의 현실적인 양성화 방안 마련을 주문했다.주민복지 분야에서는 노인일자리 사업운영과 관련해 농번기 인력부족 문제를 함께 고려해야 한다고 주문했다.특히 의료분야와 관련해서는 "총체적인 점검이 필요하다"며 "의사 부족 문제 등 현실적인 어려움이 있겠지만, 투자 대비 환자들의 고충을 덜어줄 획기적인 변화를 해야 한다"고 보건의료원의 혁신적인 변화 방안 마련을 강조했다.한 군수는 "군민의 삶을 더욱 세심하게 살피고 '사람이 머물고, 행복이 자라는 임실'을 실현하는데 모든 역량을 모아달라"고 당부했다.