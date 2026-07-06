한득수 임실군수 “방향성·성과 분명한 행정”…첫 간부회의서 군정 혁신 주문

"군민 체감 성과 만드는 행정" 강조
6일 열린 첫 간부회의는 약 90분 동안 진행됐으며, 25개 실·과·소의 주간 업무 추진계획을 모두 보고받은 한 군수는 군정 전반을 점검하고 분야별 개선 방향을 구체적으로 제시했다.
행정분야에서는 읍·면 이장 선출과 관련하여 임면사항 개선사항을 마련 해줄 것을 주문했다.
이어 문화체육과 관광치즈과, 반려산업과이 연계 시너지 효과를 낼 수 있어야 한다고 말했다.
그러면서 "관광은 소비자의 눈높이에서 접근해야 한다"며 관광객의 체험과 만족도를 높이는 세심한 관광정책의 필요성을 강조했다.
또 옥정호 명품관광지 조성사업과 관련해서는 "스카이워크 사업은 임실의 새로운 랜드마크가 될 수 있도록 행정의 혼을 담아 완성도 높게 추진해 달라"고 당부했다.
종합민원 중 건축행정과 관련해서는 무허가 건축물의 현실적인 양성화 방안 마련을 주문했다.
주민복지 분야에서는 노인일자리 사업운영과 관련해 농번기 인력부족 문제를 함께 고려해야 한다고 주문했다.
특히 의료분야와 관련해서는 "총체적인 점검이 필요하다"며 "의사 부족 문제 등 현실적인 어려움이 있겠지만, 투자 대비 환자들의 고충을 덜어줄 획기적인 변화를 해야 한다"고 보건의료원의 혁신적인 변화 방안 마련을 강조했다.
한 군수는 "군민의 삶을 더욱 세심하게 살피고 '사람이 머물고, 행복이 자라는 임실'을 실현하는데 모든 역량을 모아달라"고 당부했다.