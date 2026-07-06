완주군의회 제10대 개원…“군민 곁에서 답 찾는 행동하는 의회”

'경제·복지·자치' 5대 의정 방향 선언

성중기 의장 "군민 체감 변화 만들겠다"

제10대 완주군의회 개원… 군민 중심 새로운 의정 4년 시작 0 전북 완주군의회는 6일 본회의장에서제10대 완주군의회 개원식을 개최하고, 군민과 함께하는 새로운 출발을 선언했다./완주군의회

전북 완주군의회가 6일 본회의장에서 제10대 완주군의회 개원식을 열고 군민과 함께하는 새로운 4년의 의정활동을 시작했다.이날 개원식에는 유희태 완주군수를 비롯해 지역 기관·사회단체장, 역대 군의원, 군민 등이 참석해 제10대 의회의 출범을 축하했다성중기 의장은 개원사에서 "제10대 완주군의회의 출범은 단순한 임기 시작을 넘어 '완주군'이라는 자랑스러운 정체성을 굳건히 지켜내라는 군민의 준엄한 명령"이라며 "기쁨만큼 무거운 책임감으로 군민을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.성 의장은 향후 의정 방향으로 △ 민생과 미래를 주도하는 '경제 의회' △ 주민의 삶에 밀착하는 '안전한 복지 의회' △ 완주군의 자존심을 지키는 '군민 우선의 자치 의회' △ 군민의 뜻을 받드는 '생산적 균형 의회' △ 대안을 제시하는 '실력 있는 정책 의회'를 제시하며 군민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다는 뜻을 밝혔다.끝으로 성중기 의장은 "의회의 문은 언제나 여러분을 향해 활짝 열려 있지만 열린 문을 넘어 군민 여러분의 곁으로 먼저 다가가겠다"며, "민심이 곧 천심임을 잊지 않고 군민 여러분과 눈을 맞추며 언제나 현장에서 답을 찾는 행동하는 의회가 되겠다"고 말했다.한편, 제10대 완주군의회는 앞으로 4년간 군민과의 소통을 바탕으로 책임 있는 견제와 생산적인 입법활동을 통해 군민의 행복과 완주 발전을 위한 지방의회의 역할을 충실히 수행해 나갈 계획이다.