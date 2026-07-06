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하나은행, 원·달러 24시간 시장 개막…운영 첫날 점검 나서

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채종일 기자

승인 : 2026. 07. 06. 16:02

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구윤철 경제부총리, 권민수 한국은행 부총재보 현장 방문
연장 시간 대 시장 모니터링 및 삼성전자 첫 거래 참관
[사진자료①] 하나은행, 국내 외환시장 24시간 개장의 포문을 열다! 대한민국 외환시장 선진화의 핵심 역할 선도!! (1)
함영주 하나금융그룹 회장(오른쪽 두 번째)이 6일 서울 을지로 소재 하나은행 본점에 위치한 딜링룸 '하나 인피니티 서울'에 방문한 구윤철 경제부총리(가운데), 권민수 한국은행 부총재보(왼쪽 두 번째), 이호성 하나은행장(오른쪽 첫 번째), 문지성 재정경제부 국제경제관리관(왼쪽 첫 번째)과 외환시장 연장 시간대 운영 상황을 점검하고 기념 촬영을 하고 있다./하나은행
하나은행이 국내 원·달러 외환시장 24시간 전면 개장 첫날 안정적으로 운영을 시작했다고 6일 밝혔다.

이날부터 국내 원·달러 외환시장은 기존 오전 9시부터 다음 날 새벽 2시까지의 외환거래 시간 제약이 사라졌다. 이에 따라 국내외 수출입 기업과 글로벌 투자자들이 시간에 구애받지 않고 서울 외환시장의 실시간 환율로 외환거래를 할 수 있게 됐다.

외환시장 24시간 개장 첫날을 맞아 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 권민수 한국은행 부총재보가 하나은행 딜링룸 '하나 인피니티 서울'을 방문했다. 이들은 함영주 하나금융그룹 회장, 이호성 하나은행장과 함께 연장 시간대 운영 상황을 실시간으로 점검했다.

이어 국내 RFI(Registered Foreign Institution, 인가받은 해외 소재 외국 금융기관)로 등록된 하나은행 런던 지점과 화상으로 연결해 현지 분위기를 확인하고, 주요 수출기업인 삼성전자를 화상으로 연결해 24시간 개장 이후 첫 거래가 성사된 삼성전자의 첫 원·달러 계약 체결을 참관했다.

하나은행은 정부가 추진하는 외환시장 구조개선에 대비해 지난 2024년 국내 최대 규모의 딜링룸 '하나 인피니티 서울'을 개관했다. 원·달러 외환시장 개장 시간의 단계적 연장에 맞춰 선제적으로 24시간 근무 대응체계를 구축하고 시행 중이다.

특히 하나은행은 지난해 7월 재정경제부와 한국은행이 서울외환시장 참가기관 간 자율협의기구인 서울외환시장운영협의회를 통해 발표한 외환거래량 리그테이블 순위에서 현물환 및 외환스와프, 전체 거래량에서 모두 1위를 차지했다.

재정경제부와 한국은행이 선정하는 원·달러 시장 선도은행(FX Leading Bank)에 5년 연속 선정되기도 하는 등, 정부가 추진하는 역외 원화결제시스템 도입 과정에서도 민관 협력을 주도하고 있다.

함영주 회장은 "국내 외환시장이 24시간 개장함에 따라 대한민국 국채와 주식 등 원화 자산에 대한 글로벌 투자자의 투자가 더욱 활발해지길 기대한다"며 "하나금융의 전세계 글로벌 네트워크와 세일즈 역량을 바탕으로 국내 외환시장 선진화를 위한 핵심적인 역할을 다하겠다"고 말했다.
채종일 기자

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