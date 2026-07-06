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전국 경북

경북 농특산물, 전국 식자재마트 타고 판로 넓힌다

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문봉현 기자

승인 : 2026. 07. 06. 14:25

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유통기업·가공업체와 상생 협약 체결
참여 생산업체 200곳으로 확대 추진
②백년시장_경산_공설시장
경북도 도내 우수 농특산물 판로 확대로 구축한다. / 경북도.
경북도가 도내 우수 농특산물의 판로 확대와 유통 경쟁력 강화를 위해 대형 유통망과 손을 잡았다.

경북도는 6일 도청에서 전국 식자재마트 유통기업인 '직큐 주식회사', 도내 농축산물 가공·유통기업인 '농업회사법인 (주)우돈엠피피'와 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 오프라인 유통 침체 속에서 대량 소비처로 성장한 식자재마트와 산지 생산자를 직접 연결하는 '상생형 유통체계'를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 우돈엠피피는 산지의 우수 농특산물을 발굴·확보하고, 직큐는 전국 100여 개 식자재마트 유통망을 통해 안정적인 판로를 제공하며 경북도는 행정 지원과 홍보·마케팅을 총괄한다.

경북도는 이번 협약을 기점으로 현재 20여 개소인 참여 농식품 생산업체를 200개소까지 확대해 지역 농가의 소득 증대와 농식품 산업의 외연 확장을 동시 추진할 계획이다.

이철우 경북도지사는 "이번 협약은 농가에는 안정적 소득을 소비자에게는 합리적 가격을 제공하는 상생 모델이 될 것"이라며 "경북 농업이 K-푸드 산업의 경쟁력을 높여 세계 시장으로 뻗어나갈 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

문봉현 기자

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