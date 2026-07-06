삼성전자 DS부문, 상반기 목표달성 성과급 최대 100% 수령

삼성전자,'분기 영업익 20조'<YONHAP NO-4181> 0 삼성전자 서초사옥./삼성전자

삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문에서 올해 상반기 기본급의 최대 100% 성과급을 수령한다. 모바일과 가전·TV 사업을 하는 디바이스경험(DX)부문은 기본급의 최대 75% 성과급을 받게 됐다.6일 삼성전자는 이날 오후 사내망을 통해 올해 상반기 '목표달성 장려금'(TAI·Target Achievement Incentive) 지급률을 공지했다. 지급일은 오는 8일이다.TAI는 삼성전자의 성과급 제도 중 하나로, 매년 상·하반기 한 차례씩 지급한다. 실적을 토대로 소속 사업 부문과 사업부 평가를 합쳐 최대 월 기본급의 100%까지 차등으로 책정된다.DS 부문에서도 메모리사업부는 100%의 TAI가 책정됐다. 반도체가 초호황기에 진입한데다 고대역폭메모리(HBM) 공급 확대, 범용 D램 가격 상승 등으로 실적이 크게 개선돼 성과급 규모도 최대치로 산정된 것으로 풀이된다.메모리사업부 외에 반도체연구소·SAIT(옛 삼성종합기술원)와 공통 조직도 100%의 성과급이 책정됐다. 시스템LSI와 파운드리는 75%를 수령한다.DX부문의 경우 영상디스플레이(VD)·생활가전(DA) 사업부는 각각 월 기본급의 50%, 25%를 받을 것으로 공지됐다.모바일경험(MX) 사업부는 지난해 하반기(75%)보다 소폭 하락한 50%로 TAI가 책정됐다. 올해 상반기에 출시한 갤럭시 S26 시리즈 판매 호조에도 불구하고 메모리 가격 상승 여파로 실적이 다소 부진했던 영향으로 해석된다.의료기기사업부와 한국총괄은 75%, 네트워크사업부·경영지원담당과 그 외 조직은 50%의 TAI를 받는다.이날 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI 등도 올해 상반기 TAI 지급률을 발표했다. 삼성디스플레이는 TV용 패널을 담당하는 대형사업부가 월 기본급의 75%, 정보기술(IT)용 패널을 맡은 중·소형사업부는 100%를 받게 됐다. 삼성전기와 삼성SDI는 각각 전 사업부 공통으로 100%, 75%의 TAI가 결정됐다.