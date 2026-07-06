호서대 연극트랙 공동창작극 ‘청사과’ 연극제 4관왕

호서대 연극트랙의 청사과 공연 장면 0 젊은연극제 4관왕을 차지한 호서대 연극트랙의 청사과 공연장면. /호서대학교

호서대학교 공연예술학부 3학년 학생들의 공동 창작극 '청사과'가 국내 최대 규모의 대학생 연극 축제에서 주목을 받았다.7일 호서대에 따르면 전국 51개 대학이 참여해 총 64편의 작품을 선보인 '제34회 젊은연극제'는 지난5일 서울씨어터 202에서 폐막식을 개최했고, 공연예술학부 연극트랙 학생들이 4관왕을 차지했다.호서대는 이번 연극제에서 공동 창작극 '청사과'로 현장을 담아낸 영상미를 인정받아 우리은행 '투더문 영상대상', 실험적이고 창의적인 무대 구현을 높이 평가받아 '크리에이티브 퍼포먼스상'을 수상했다.또한 김윤지 학생은 창의적인 작품 해석과 무대를 조화롭게 이끈 연출력을 인정받아 '젊은 연출상'을, 김해윤 학생은 인물에 대한 깊이 있는 해석과 진정성 있는 연기로 '젊은 연기상'을 받으며 4관왕을 차지했다.수상작 '청사과'는 연극트랙 3학년 학생 33명이 참여한 공동 창작극이라는 점에서 의미를 더한다. 작품은 청년 세대가 마주한 노동과 죽음, 사회적 참사 등 사회의 어두운 현실을 다루며 관객에게 깊은 성찰을 이끌어냈다.학생들은 약 5개월간 자료 조사와 토론을 거쳐 작품을 완성했다. 생성형 AI를 활용해 음악을 직접 제작하고, 다양한 오브제와 상징을 활용한 무대 연출로 완성도를 높였다. 치밀한 플롯과 장면 구성, 배우들의 진정성 있는 연기가 100분간 몰입감을 끌어냈다는 평가를 받았다.연출상을 수상한 김윤지 학생은 "청년의 죽음이라는 무거운 주제를 함께 고민하며 무대를 완성한 팀원들과 지도해주신 교수님들께 감사드린다"며 "앞으로도 사회를 향해 질문을 던지는 연극을 이어가겠다"고 말했다.연기상을 수상한 김해윤 학생은 "공연은 끝났지만 작품이 던진 질문은 계속 이어진다고 생각한다"며 "청춘의 현실을 비추는 배우로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.호서대 연극트랙은 이번 성과를 발판으로 학생 주도 공동 창작과 현장 중심 교육을 더욱 강화해 창의성과 실무 역량을 갖춘 공연예술 인재 양성에 힘쓸 계획이다.