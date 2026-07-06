韓-멕시코, 고위정책협의회...“긴밀한 우호관계 구축”

박 차관, 한-멕시코 FTA 협상 조속 재개 요청

메르카도 차관 “韓 우수 기업 멕시코 진출 기대”

사진2 0 박윤주 외교부 1차관과 마리아 테레사 메르카도 페레스(Maria Teresa Mercado Perez) 멕시코 외교부 양자차관은 6일 외교부 청사에서 고위정책협의회를 가졌다./제공=외교부

박윤주 외교부 1차관과 마리아 테레사 메르카도 페레스(Maria Teresa Mercado Perez) 멕시코 외교부 양자차관은 6일 양국관계 협력 전반에 대한 논의를 벌였다.양측은 이날 외교부 청사에서 고위정책협의회를 갖고 △고위급 교류 △양자 무역·투자 △과학기술 △문화·교육 △국방·치안 △국제기구 선거 △지역·글로벌 협력 등 분야에 대해 논의했다.박 차관은 이 자리에서 올해 초 양국 정상 간 서한 교환을 시작으로 외교장관 통화와 정상 통화에 이어 이재명 대통령 특사의 셰인바움 대통령 예방 등을 통해 양국 정부 간 긴밀한 우호관계가 구축되고 있음을 강조했다.박 차관은 인공지능(AI), 우주, 문화, 방산, 지식재산 등 다양한 영역에서의 양자 협력이 폭넓게 이뤄지길 기대한다고 밝혔다. 특히 한-멕시코 간 자유무역협정(FTA)이 공급망 다변화와 국제경제의 불확실성에 대한 대응력 제고에 기여할 것이라며 이와 관련한 협상을 조속히 재개할 것을 요청했다.이에 메르카도 차관은 "한국의 많은 우수 기업들이 멕시코에 진출해 함께 협력하길 바란다"며 경제, 기술, 문화 등 다방면에서 양자 협력 잠재력이 높다고 화답했다.