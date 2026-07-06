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한국 축구 대수술 시동…박지성 등판 ‘K-축구 혁신위원회’ 출범

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천현빈 기자

승인 : 2026. 07. 06. 16:05

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'박지성·최휘영' 공동위원장 체제
유소년 육성부터 '거버넌스 개혁'
대표팀 운영 혁신, 중장기 청사진
이영표·박주호 혁신위원으로 활동
발언하는 박지성 공동위원장
6일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 열린 K-축구혁신위원회 출범식에서 공동위원장인 박지성 국제축구연맹 분과위 위원이 발언하고 있다. /공동취재
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조기 탈락을 계기로 한국 축구의 전면적인 체질 개선을 추진할 'K-축구 혁신위원회'가 공식 출범했다. 대표팀 경쟁력 회복은 물론 축구 행정과 유소년 육성 시스템, 첨단 기술 도입 등 한국 축구 전반의 구조 개혁을 위한 논의가 본격적으로 시작됐다.

문화체육관광부는 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식을 열고 공식 활동한다고 밝혔다. 혁신위원회는 최휘영 문화체육관광부 장관과 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 공동위원장을 맡아 한국 축구의 중장기 발전 전략과 제도 개선 방안을 마련하는 역할을 수행한다.

혁신위원회에는 국가대표 출신 이영표·박주호 해설위원을 비롯해 유승민 대한체육회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 유
발언하는 유승민 대한체육회장
6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 'K-축구혁신위원회' 출범식에서 유승민 대한체육회장이 발언하고 있다. 오른쪽은 박지성 공동위원장. 왼쪽엔 최휘영 문화체육관광부 장관. /공동취재
영근 변호사, 김대희 부경대 교수 등이 위원으로 참여한다. 정부는 축구계와 체육계, 법조계, 학계 등 다양한 분야 전문가들이 힘을 모은 만큼 현장의
목소리를 반영한 실효성 있는 혁신안을 도출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한시적으로 운영되는 혁신위원회는 북중미 월드컵을 통해 드러난 한국 축구의 구조적 문제를 진단하고 미래 경쟁력을 높이기 위한 개혁 과제를 종합적으로 논의한다. 주요 의제로는 대한축구협회 운영체계 등 축구 거버넌스 개선을 비롯해 유소년 육성 시스템 개편, 지도자 양성, 첨단 데이터 분석과 스포츠 과학 등 최신 기술 도입, 국가대표 운영 체계 혁신 등이 포함될 예정이다.

이번 혁신위원회 출범은 북중미 월드컵에서 한국 대표팀이 32강 진출에 실패하며 조별리그에서 탈락한 뒤 축구계 전반의 쇄신 요구가 커진 데 따른 후속 조치다. 대회 종료 이후 홍명보 대표팀 감독은 성적 부진에 대한 책임을 지고 물러났으며, 이번 대회를 끝으로 사퇴 의사를 밝혔던 정몽규 대한축구협회장도 혁신위원회 출범에 앞서 협회에 사임서를 제출하면서 한국 축구는 지도부 교체와 개혁 작업이 동시에 진행되는 국면을 맞게 됐다.

축구계 안팎에서는 대표팀 경쟁력 회복뿐 아니라 협회 운영의 투명성을 높이고 선수 육성 체계를 근본적으로 손질해야 한다는 요구가 꾸준히 제기돼 왔다. 혁신위원회는 앞으로 세부 과제별 분과 운영과 전문가 의견 수렴을 거쳐 한국 축구의 중장기 발전 전략과 제도 개선 방안을 마련해 정부와 대한축구협회에 제안할 계획이다.
'K-축구혁신위원회' 출범식
6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 'K-축구혁신위원회' 출범식에서 공동위원장인 최휘영 문화체육관광부 장관이 발언하고 있다. /공동취재단
천현빈 기자

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