닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제

공정거래조정원, 로스쿨 대상 ‘하계 공익 법무실습’ 실시

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260706010002085

글자크기

닫기

서병주 기자

승인 : 2026. 07. 06. 16:23

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

전국 21개 로스쿨 재학생 52명으로 진행
공정거래제도 역사 특강·실무 중심 교육 제공
2026070501000297000015391
공정거래위원회 청사 전경./연합
한국공정거래조정원이 예비 법조인의 공정거래 실무 역량을 높이기 위한 실습을 진행한다.

공정거래위원회 산하기관인 공정거래조정원은 전국 21개 법학전문대학원(로스쿨) 재학생 52명을 대상으로 '하계 공익 법무실습'을 실시한다고 6일 밝혔다.

불공정거래 관련 분쟁을 조정하는 전문기관인 만큼, 실습을 통해 대체적 분쟁해결제도(ADR)인 조정제도에 대한 이해를 높이는 동시에 예비 법조인들의 공정거래 분야의 실무를 폭넓게 경험할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 마련했다는 설명이다.

이번 하계 공익 법무실습에서는 이상훈 공정거래조정원 부원장이 진행하는 '공정거래법의 탄생과 공정거래위원회의 역사' 특강을 통해 우리나라 공정거래제도의 도입 배경과 발전 과정, 공정거래 정책의 변천사를 살펴보며 공정거래법에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 했다.

또 공정위 사무관과 현직 공정거래 분야 변호사 5인이 외부 강사로 참여해 실무 중심 교육을 제공할 예정이다. 조정원은 학교에서 접하기 어려운 공정거래 사건의 처리 절차와 주요 사례 등을 폭넓게 다뤄 예비 법조인들이 공정거래 분야의 사법적·행정적 절차 전반을 종합적으로 이해할 수 있도록 강의를 구성했다는 설명이다.

한편 이번 실습에서는 참가 학생들 간 교류와 협력을 강화하기 위해 '조정안 제시·작성방법 및 토의' 프로그램을 신설했다. 최선의 조정안을 도출하기 위한 실무기법을 학습하고, 팀별 토의를 통해 다양한 관점에서 분쟁 해결 방안을 모색하는 등 실질적인 분쟁조정 역량을 키우는 시간을 가질 예정이다.

공정거래조정원 관계자는 "앞으로도 법학전문대학원생들에게 공정거래 분야 실무를 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고, 공정거래 전문인력 양성을 위한 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
서병주 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

캐나다 잠수함 사업자 현지 6일 발표…한화오션, 독일 TKMS와 최종 승부

60조 加잠수함 D-1…한국 ‘50만개 일자리’ vs 독일 ‘NATO·북극’ 총력전

청주 대기업유치 무산 배경 살펴보니… 민선8기 적극행정 아쉽다

HD현대, 加 60조 잠수함 수주전 힘 보탠다…‘조선·정유·건설’ 전방위 협력

‘홀란 원맨쇼’ 노르웨이, 브라질 격침 ‘8강행’… 득점왕 경쟁도 활활

[단독] 롯데百, 영등포점 재입찰 참여…세 번 유찰 끝 단독 입찰

호르무즈 풀리자 유가 43% 폭락…OPEC+ 증산, 공급과잉 불붙였다

지금 뜨는 뉴스

광주 찾은 배재고 야구부 “깊이 반성…인성 중요성 깨달았다”

손흥민 따라 ‘찰칵’…월드컵 무대에 선 휴머노이드 ‘아틀라스’

의외로 인간관계를 망치는 말버릇 7가지

현대차, TCR 월드투어 시즌 2승…‘아반떼 N’ 질주 계속

EV·HEV ‘투트랙’ 통했다…기아 친환경차 매출 31% 신기록