닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 유럽

폭염 주춤하자…유럽 남부 덮친 산불

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260706010002090

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 07. 06. 16:27

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

스페인 프랑스 그리스 포르투갈 곳곳 덮쳐
포르투갈, 나흘 이어진 산불에 EU 지원 요청
GREECE-THESSALONIKI-WILDFIRE
5일(현지시간) 그리스 테살로니키 외곽에서 발생한 산불로 거대한 연기가 피어오르고 있다. 그리스 소방청은 이날 그리스에서 두 번째로 큰 도시인 테살로니키 외곽에서 산불이 발생해 공장 두 곳을 집어삼키면서 도시 전역이 독성 연기로 뒤덮였다고 밝혔다./신화 연합
포르투갈, 스페인, 프랑스, 그리스 등 유럽 남부에서 대형 산불이 잇따라 발생해 수천 명의 소방 인력과 장비가 투입됐으며, 각국 당국은 추가 피해를 막기 위해 진화 작업과 주민 대피 등 안전 조치에 총력을 기울이고 있다고 AP통신이 6일(현지시간) 보도했다.

포르투갈 중부 부젤라 지역에서는 지난 2일 발생한 화재가 나흘째 이어지며 1만2000헥타르가 소실됐다. 현장에는 1200명 이상의 소방관과 400여 대의 소방 차량, 15대의 소방 항공기가 투입됐다.

화재 규모가 커지자 유럽연합(EU) 집행위원회 인도주의지원·민간보호총국(ECHO)의 조율하에 주변국의 지원도 이뤄졌다. 스페인은 소방관 120명과 소방 차량 45대를 파견했으며, 이탈리아와 스페인에서 총 3대의 소방 비행기도 지원됐다.

포르투갈 당국은 5일 오후 기준 주불은 잡혔으며 잔불 정리 작업이 진행 중이라고 밝혔다.

스페인 동부 지로나 지역에서는 3일 발생한 산불로 약 2200헥타르가 불에 탔다. 소방 당국은 불길이 40킬로미터에 달해 완전 진압에 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.

프랑스 남부 피레네조리앙탈 지역에서 페르피냥 동쪽의 산간지대에서도 화재로 약 1500헥타르가 타며 소방관 750명, 소방 차량 200대 등이 동원돼 진화 작업을 벌이고 있다. 사망자는 보고되지 않았으나 소방관 1명, 주민 1명이 중태인 것으로 전해졌다.

특히 이곳은 지난 4일 개막한 세계 최대 사이클 대회인 '투르드프랑스'가 열리는 곳과 가까워, 관계 당국은 계획대로 경기를 진행할지 등을 두고 검토 중인 것으로 알려졌다.

그리스에서는 수도 아테네 서쪽 만드라 지역 소나무 숲에서 5일 화재가 발생해 소방관 210명과 소방 항공기 29대 등이 투입돼 진화에 나섰다. 북부 테살로니키의 오레오카스트로 교외에서는 4일 저녁 발생한 산불이 재활용 공장으로 번지며 독성 연기가 일대를 뒤덮었다. 당국은 인근 주민들에게 창문을 닫고 실내에 대기할 것을 권고했으며, 장애인 시설을 포함한 인근 지역에 대피 경보를 발령했다.

그리스는 여름철 건조한 기후로 상습적인 산불 피해를 보고 있다. 기후 변화로 인한 산불 위협에 대응하기 위해 지난 5월 저궤도 위성 4대를 통해 산불 감시 시스템을 구축하는 등 기술적 대책을 도입했다. 이번 여름 그리스는 서유럽을 강타한 폭염은 피했으나, 본토와 섬 전역에서 수십 건의 산불이 지속적으로 보고되고 있다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

캐나다 잠수함 사업자 현지 6일 발표…한화오션, 독일 TKMS와 최종 승부

60조 加잠수함 D-1…한국 ‘50만개 일자리’ vs 독일 ‘NATO·북극’ 총력전

청주 대기업유치 무산 배경 살펴보니… 민선8기 적극행정 아쉽다

HD현대, 加 60조 잠수함 수주전 힘 보탠다…‘조선·정유·건설’ 전방위 협력

‘홀란 원맨쇼’ 노르웨이, 브라질 격침 ‘8강행’… 득점왕 경쟁도 활활

[단독] 롯데百, 영등포점 재입찰 참여…세 번 유찰 끝 단독 입찰

호르무즈 풀리자 유가 43% 폭락…OPEC+ 증산, 공급과잉 불붙였다

지금 뜨는 뉴스

광주 찾은 배재고 야구부 “깊이 반성…인성 중요성 깨달았다”

손흥민 따라 ‘찰칵’…월드컵 무대에 선 휴머노이드 ‘아틀라스’

의외로 인간관계를 망치는 말버릇 7가지

현대차, TCR 월드투어 시즌 2승…‘아반떼 N’ 질주 계속

EV·HEV ‘투트랙’ 통했다…기아 친환경차 매출 31% 신기록