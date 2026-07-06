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양경애 구리시의회 의장 “시민 위해 항상 연구하는 자세를”

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구리 구성서 기자

승인 : 2026. 07. 06. 16:52

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제10대 시의회 첫 임시회 개원…양 의장 등 전반기 의장단 구성
구리시의회
제10대 구리시의회 전반기 의장에 선출된 양경애 의원(왼쪽 네번째)이 6일 열린 제360회 임시회 개원식에서 의원들과 기념촬영을 하고 있다. /구리시의회
양경애 구리시의회 의장이 의원들에게 시민을 위해 끊임없이 연구하는 자세를 갖출 것을 강조했다.

구리시의회는 6일 제10대 의회 출범 후 처음으로 임시회를 개최하고, 의장단 선출 등 원 구성을 완료하고 첫 의정활동을 시작했다.

이날 개최된 제360회 임시회 제1차 본회의에서는 양경애 의원(3선, 더불어민주당)이 의장에 선출된 것을 비롯해 부의장과 운영위원장으로 선출된 이경희 의원(2선, 국민의힘), 김성태 의원(2선, 민주당)이 전반기 의장단을 구성하게 됐다. 이들은 2028년 6월까지 2년간 의장단 업무를 수행한다.

이날 열린 10대 의회 개원식에서 의원들은 행동강령을 통해 법령 준수와 주민의 권익신장, 복리증진 및 지역사회 발전을 위해 직무를 수행할 것을 다짐하는 선서를 한 후 민선 9기 신동화 구리시장을 비롯한 구리시청 간부공무원 30여 명 등과도 정식으로 상견례를 하는 자리를 가졌다.

양 의장은 개원사를 통해 "정당과 정치는 다를 수 있지만 우리가 바라보아야 할 곳은 오직 구리시민의 행복"이라며 "언제나 골몰하고 연구하는 자세로 정책 역량을 강화해 시민 여러분의 삶의 현장에서 체감할 수 있는 민생 조례와 대안을 만들어내자"고 밝혔다.
구성서 기자

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