KOMSA, 항만시설 보안심사 강화…보안심사 시스템 개선 추진

전국 9개 권역 65개소 심사 완료

전국 단독심사 수행 기반 높여

[붙임2] 한국해양교통안전공단(KOMSA)이 항만시설 보안심사를 시행하는 충남 보령 신보령화력부두 전경 0 항만시설 보안심사를 시행하는 충남 보령 신보령화력부두 전경/한국해양교통안전공단

한국해양교통안전공단(KOMSA)은 해양수산부와 체결한 민간운영 항만시설 보안심사 대행협정 시행 1년을 맞아 전국 단위 항만시설 보안심사 수행체계를 구축을 완료했다고 6일 밝혔다.공단은 지난해 7월 '국제항해선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률'에 따라 민간운영 항만시설 보안심사 대행기관으로 지정됐다. 작년 하반기 평택과 대산·군산·동해 등 4개 권역 14개 항만시설에 대한 보안심사를 시작으로 항만시설 보안심사 권역을 단계적으로 확대해 왔다.올해는 인천과 목포·포항·여수·마산 등 총 9개 권역으로 심사 범위를 넓혔고 현재까지 전체 심사대상 120개소 가운데 65개 항만시설에 대한 보안심사를 완료했다.항만시설 보안심사는 항만시설 보안계획 이행 여부와 출입통제 체계, 보안장비 운영 상태, 보안 교육·훈련 실시 여부 등을 종합적으로 점검하는 절차다.공단은 현재까지 총 27명의 항만시설 보안심사 전문인력을 확보한 상태다. 2027년 5월 전국 약 190개 민간운영 항만시설에 대한 단독 보안심사 수행에 대비해 항만시설 보안심사 시스템 개선도 추진중이다.공단은 이를 통해 업무 효율성과 심사 품질을 높이고, 전국 단위 보안심사를 안정적으로 수행할 수 있는 기반을 마련해 나갈 계획이다.안영철 KOMSA 이사장은 "지난 1년간 공단은 전국 단위 항만시설 보안심사 수행체계를 구축하고 심사 전문성을 확보하는 데 집중해 왔다"며 "앞으로도 공공성과 전문성을 바탕으로 객관적이고 실효성 있는 보안심사를 수행해 국민이 신뢰할 수 있는 항만보안 관리체계 확립에 기여하겠다"고 말했다.