“전시 보고 랍스터까지”…63뷔페, 파인 다이닝 입은 ‘더 프리미엄’으로 재단장

파인 다이닝 요소 강화한 프리미엄 뷔페로 재단장

전시·미식 결합한 고객 경험 확대

01. 63뷔페 파빌리온 더 프리미엄 내부 0 63뷔페 파빌리온 더 프리미엄./한화푸드테크

한화푸드테크가 운영하는 63뷔페가 퐁피두센터 한화 개장에 맞춰 '63뷔페 파빌리온 더 프리미엄'으로 새롭게 문을 열었다고 6일 밝혔다. 기존 뷔페에 파인 다이닝 요소를 더하고 즉석 조리 서비스를 강화해 프리미엄 외식 수요 공략에 나선다.이번 리뉴얼의 핵심은 뷔페와 코스 요리의 장점을 결합한 고객 경험 강화다. 63뷔페는 처음으로 유료 이용객 전원에게 '웰컴 메인 디시'를 제공한다. 식사 시작과 함께 랍스터 테일을 테이블로 서비스해 일반 뷔페와 차별화를 꾀했다. 회사는 앞으로 계절과 콘셉트에 맞춘 다양한 웰컴 메인 디시를 선보일 계획이다.즉석 조리 서비스도 대폭 확대했다. 약 160개 메뉴를 운영하는 가운데 셰프가 직접 조리하는 라이브 스테이션을 기존 4곳에서 14곳으로 늘렸다. 스시와 그릴, 프리미엄 디저트 등 코너별 전문성을 강화했으며 숙성 하몽과 생참치 카빙, 한우 채끝 육사시미, 화산석 한국식 우대갈비 바비큐, 뉴욕 뚱갈비 등을 대표 메뉴로 내세웠다.디저트와 주류 구성도 업그레이드했다. 셰프가 즉석에서 만드는 바나나 크림 브륄레를 비롯해 프리미엄 아이스크림 브랜드 '벤슨'의 대표 메뉴 5종을 제공한다. 평일에는 추가 요금을 내면 소믈리에 추천 와인과 생맥주, 소프트드링크 등을 무제한으로 즐길 수 있는 패키지도 운영한다.공간 구성에도 변화를 줬다. 대리석 등 고급 마감재와 따뜻한 조명을 활용해 갤러리 분위기를 연출했으며, 별도 프라이빗 다이닝룸(PDR)을 마련했다. 가족 단위 고객을 위해 키즈존에는 유기농 치즈 등 유아용 메뉴를 추가하고 어린이용 앞치마도 제공한다.퐁피두센터 한화와의 연계 혜택도 마련했다. 전시 관람 당일 63뷔페를 이용하는 고객은 식사 금액의 10%를 할인받을 수 있다. 한화푸드테크는 예술과 미식을 함께 즐길 수 있는 다양한 협업 프로그램을 지속 확대한다는 계획이다.가격은 성인 기준 평일 런치 15만5000원, 디너 17만5000원이다.한화푸드테크 관계자는 "이번 리뉴얼은 63뷔페가 쌓아온 명성에 파인 다이닝의 품격을 더하는 데 초점을 맞췄다"며 "차별화된 메뉴와 서비스를 통해 프리미엄 다이닝 경험을 제공하겠다"고 말했다.