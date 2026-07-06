‘5·18 성역’ 발언 이병태 규제합리위 부위원장 사퇴

'5·18 성역 발언 논란' 이병태 부위원장 사퇴 0 지난 4월 15일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의에서 발언하는 이병태 부위원장./연합뉴스

대통령 직속 규제합리화위원회 이병태 부위원장이 6일 사퇴했다.이 부위원장이 지난 2일 "5·18이 성역이 됐다"고 발언한 지 나흘 만이다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 공지를 통해 "이 부위원장이 사퇴 의사를 전했으며, 청와대는 이를 수용하기로 했다"고 밝혔다.이 부위원장은 배재고가 광주제일고와의 경기 중 '스타벅스 가야지' '탱크데이'라는 응원 구호를 외치며 518 광주민주화운동을 조롱했다는 이류로 징계를 받자 SNS에 "5·18이 성역이 됐다"며 "북한의 모습"이라고 비판했다.이에 청와대는 이 부위원장에게 '엄중 경고'하고, 향후 재발 방지를 강력히 요청했다. 그럼에도 이 부위원장은 언론과 접촉해 자신의 입장을 밝히고, 해당 사안을 표현의 자유 문제라고 하며 "서울 한복판에서 김일성 만세를 외쳐도 허용돼야 한다"고 추가 글을 쓰는 등 계속 논란을 이어갔다.청와대는 "책임과 권한이 큰 대통령 직속 위원회에 임명된 주요 구성원으로서 정부의 국정 기조에 부합하기 위해 노력해야 한다"는 메시지를 전하며 경고 조치를 했으며, 이후 해당 사안이 매우 엄중한 사안이라는 인식에 따라 사퇴를 권고했다고 설명했다.이 부위원장도 이날 자신의 페이스북을 통해 "임명권자와 정부에 부담을 주어서는 안 된다는 판단과 자진 사퇴 권고에 따라 고심 끝에 부위원장직을 내려놓기로 결정했다"고 전했다.다만 이 부위원장은 "우리 모두에게 성역은 있다. 하지만 자신과 일부 집단의 성역을 타인에게 강요하는 사회가 돼서는 안 된다"며 "특히 권력이 이를 강요하지 않는 것이 민주주의의 본질이다. 자유와 방종의 경계마저 권력과 집단이 자의적으로 정의하기 시작하면 그것이 바로 전체주의의 시작이다"라고 비판했다.우파 성향으로 평가받는 이 부위원장은 이재명 정부의 '포용 인사'로 발탁됐다. 이 부위원장은 카이스트 경영학 교수로 지난해 국민의힘 대선 경선 당시 홍준표 후보 캠프에서 경제 정책을 담당했다.