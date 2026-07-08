미니탭, 데이터랩스 인수로 데이터 분석 생태계 확대

25년 협력 관계 기반으로 통합 시너지 확대… AI·예측분석·프로세스 개선 역량 결합

1

데이터 분석 소프트웨어 기업 미니탭(Minitab, LLC)이 국내 파트너사 데이터랩스(구 이레테크)를 인수하며 한국 시장 투자 확대에 나선다고 8일 밝혔다.

양사는 이번 인수를 통해 기존 협력 관계를 강화하고 국내 제조업을 중심으로 데이터 분석, 품질 혁신, 기술 지원 서비스를 확대한다는 계획이다.

데이터랩스는 25년 이상 국내 제조기업을 대상으로 미니탭 솔루션을 공급해 온 기업으로, 품질 분석과 기술 교육, 컨설팅, 솔루션 구축 분야에서 사업을 이어왔다. 최근에는 인공지능(AI)과 머신러닝 기반 데이터 분석 서비스까지 사업 영역을 확대하며 기업의 데이터 활용 역량 강화에 집중하고 있다.

이번 인수 이후 데이터랩스는 기존 사명을 유지한 채 운영되며 소속 임직원 전원이 미니탭 조직에 합류한다. 회사 측은 데이터랩스가 축적한 국내 산업 현장 경험과 고객 네트워크에 미니탭의 글로벌 연구개발, 기술 지원, 교육 역량이 더해져 고객 지원 체계가 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.

미니탭은 이번 인수를 계기로 소프트웨어와 전문 서비스를 연계한 통합 지원 체계를 구축하고, 국내 기업들의 데이터 기반 의사결정과 운영 혁신을 지원한다는 방침이다.

제프리 T. 슬로빈 미니탭 최고경영자는 "한국은 세계 제조업을 선도하는 시장으로 데이터 기반 혁신 잠재력이 매우 큰 국가"라며 "데이터랩스가 보유한 현지 전문성과 고객 신뢰에 미니탭의 데이터 분석 플랫폼을 결합해 국내 기업들의 데이터 기반 의사결정과 경쟁력 강화를 지원하겠다"고 밝혔다.

이어 "데이터랩스는 오랜 기간 미니탭의 핵심 파트너로 데이터 분석과 기술 지원 분야에서 전문성을 입증해 왔다"며 "앞으로도 긴밀한 협력을 바탕으로 국내 제조업 고객들에게 교육과 컨설팅 서비스를 지속 제공할 것"이라고 말했다.

김지현 데이터랩스 부사장은 "오랜 기간 함께해 온 미니탭의 일원이 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "미니탭의 글로벌 역량을 바탕으로 고객 지원 범위를 더욱 확대하고 국내 제조업의 데이터 기반 혁신에 기여하겠다"고 말했다.

회사 측은 인수 이후에도 기존 고객 지원 방식에는 변화가 없으며 고객들은 기존 데이터랩스 전문 인력의 서비스를 그대로 이용하는 동시에 미니탭의 글로벌 제품 포트폴리오와 기술 지원 체계도 함께 활용할 수 있다고 설명했다.

인수와 관련한 자세한 내용은 미니탭과 데이터랩스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.