[카드뉴스] 목 말라서 자다 깨요…방치하면 절대 안되는 잠버릇7

[카드뉴스] 잠버릇이아니라 위험 신호였다?…잠잘 때 나타나는 위험 신호 TOP7

"단순한 잠버릇이 아니라 몸이 보내는 신호일 수도 있습니다."

① 심한 코골이와 무호흡

잠자는 동안

· 코를 심하게 곤다

· 숨이 잠시 멈춘다

· 자주 깨거나 낮에도 졸리다

이런 증상이 반복된다면 수면무호흡증일 수 있습니다.

방치하면 고혈압이나 심혈관 질환 위험이 높아질 수 있어 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

② 식은땀이 계속 난다

더운 날이 아닌데도잠옷이 젖을 정도로 땀이 난다면

감염, 호르몬 변화 등 다양한 원인이 있을 수 있습니다.

반복된다면 원인을 확인해 보세요.

③ 다리가 불편하다

잠들기 전 다리가 불편하거나 자는 동안 다리를 반복적으로 움직인다면

하지불안증후군 또는 수면 중 다리 움직임 장애와 관련될 수 있습니다.

④ 가슴 통증이나 숨이 차서 깬다

잠을 자다가 갑작스러운 흉통 또는 호흡곤란으로 깬다면

심장이나 폐 질환 등 다양한 원인이 있을 수 있습니다.

특히 심한 증상은 즉시 진료가 필요합니다.

⑤ 잠꼬대가 심하고 몸부림친다

큰 소리를 지르거나 주먹질·발길질을 하며 꿈을 실제 행동으로 옮기는 경우가 반복된다면

수면질환 여부를 확인해 볼 필요가 있습니다.

⑥ 밤마다 화장실을 간다

밤에 두 번 이상 소변 때문에 자주 깨거나 심한 갈증이 반복된다면

생활습관뿐 아니라 건강 상태를 점검해 볼 필요가 있습니다.

⑦ 자고 일어나도 너무 피곤하다

충분히 잤는데도

· 피곤하다

· 집중이 안 된다

· 낮에 졸음이 심하다

수면의 질이 떨어지고 있다는 신호일 수 있습니다.

증상이 지속된다면 진료를 받아보세요.