잠수함 수주 불발 후 만난 李·카니…“한·캐나다 AI·방산 협력 확대“

이재명카니 0 이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리가 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 정상회담을 하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령이 7일(현지시간) 마크 카니 캐나다 총리와 AI(인공지능)과 방산 같은 미래산업 분야에서 협력을 확대해 나가기로 뜻을 모았다.

한국의 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 수주는 불발됐지만 양국 간 '포괄적 전략 동반자' 관계를 지속적으로 심화하며 국방·방산, 에너지, 핵심광물 등 다양한 분야에서의 협력을 모색한다는 방침이다.

위성락 국가안보실장은 이날 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열린 튀르키예 앙카라에서 브리핑을 열고 "이 대통령이 이날 공식 일정에 앞서 카니 총리와 약식 회동을 갖고, 양국 간 미래의 AI 협력에 대한 진지하고 구체적인 협의를 가졌다"며 이 같은 내용을 전했다.

위 실장은 “한국과 캐나다는 계속해서 양국의 ‘포괄적 전략 동반자’ 관계를 지속적으로 심화해 나갈 것”이라며 “이번 잠수함 입찰 과정에서도 양국은 국방·방산, 에너지, 핵심광물 등 다양한 분야에서의 협력 가능성을 확인했고, 앞으로 계속해서 관련한 실질 협력을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

위 실장은 두 정상이 지난 주말 캐나다 잠수함 사안과 관련해 통화를 나눈 내용도 소개했다.

위 실장은 "캐나다 잠수함 사업 우선협상자 선정과 관련해 이 대통령은 지난 주말 카니 총리의 요청으로 통화를 했고, 캐나다 측은 각별한 예우를 갖춰 선정 결과를 사전에 우리 측에 설명했다"고 말했다.

위 실장은 두 정상이 지난 주말 통화로 잠수함 관련 이야기를 많이 나눴기 때문에 이날 회동에서는 관련 이야기가 특별히 오가지 않았다고 전했다.

위 실장은 “오늘은 앞으로의 여러 영역에서의 협력 전망에 대해서 논의를 주로 했다”며 “오늘 약식회의에서 주로 나눈 얘기는 새로운 영역에서의 협력이고, 그 중에 AI 분야 협력 얘기가 많이 있었다”고 설명했다.

한편 캐나다는 지난 6일 CPSP 우선협상대상자로 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)를 선정했다고 발표했다.