대우건설, 이라크 ‘알포 연결도로’ 준공…“중동서 신사업 확장”

사진2.이라크 알포 연결도로 중 인터체인지 구간(배포본) 0 이라크 알포 연결도로 중 인터체인지 구간 모습.

대우건설은 이라크 남부 알포 신항과 움카스르)를 연결하는 총연장 62㎞ 규모의 고속도로 건설사업을 마무리하고, 발주처인 이라크 항만청(GCPI)으로부터 최종 준공승인서를 발급받아 최종 준공했다고 8일 밝혔다.이 사업은 총 공사금액 4억4000만 달러 규모의 설계·시공 일괄 프로젝트로, 대우건설이 단독 수행했다. 2021년 8월부터 2025년 5월까지 45개월의 공사를 완료한 후 1년여의 하자보수기간(DNP)을 거쳐 최종 준공에 이르렀다.이번 연결도로는 왕복 4차선 고속도로와 교량 2개소, 인터체인지 1개소, 회전교차로 3개소로 구성되며, 알포 신항과 움카스르를 잇는 핵심 물류축이자 이라크 정부가 추진하는 국가 전략사업 '디벨롭먼트 로드'의 첫 번째 구간이다.앞으로 터키를 거쳐 유럽까지 이어지는 국제 물류망의 핵심 기반시설로 활용될 전망으로, 이라크를 중동~유럽 물류 허브로 육성하는 전략사업의 핵심 인프라로 평가받는다.기술적 난도도 높았다. 전체 구간 대부분이 평균 20미터(m) 두께의 연약지반 위에 놓여 있어, 대우건설은 연약지반 특성에 최적화된 공법과 정밀 계측 시스템 등을 도입해 부등침하를 제어했다. 이를 통해 경제성과 안정성을 동시에 확보할 수 있었다.철도, 고속도로를 횡단하는 주요 교량 구간에는 50m 장경간 PSC 거더를 적용하고, 도로 포장에는 강도와 내구성에 강점이 있는 고성능 포장 구조 시스템을 적용해 대형 화물차량의 반복 하중에도 대응할 수 있도록 했다.공사 과정에서는 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 공급망 차질과 인근 국가 무력 충돌로 인한 물류 지연·국경 이동 제한 등 어려움이 이어졌다. 대우건설은 주요 자재 선제 확보와 적치장 확대, 해외 기능 인력·자체 장비 투입으로 공정 차질을 최소화했고, 핵심 공정 대부분을 직영으로 수행해 품질과 공기를 동시에 확보하며 애초 목표대로 준공을 마쳤다. 이후 하자보수기간에도 안정적인 현장 유지 및 리스크 관리를 지속해 최종 준공승인서를 획득했다.대우건설은 2014년 이라크 방파제 공사(총연장 15.8㎞)를 시작으로 컨테이너터미널 안벽·준설매립공사, 연결도로, 침매터널 등 알포 신항 개발사업에서 총 9건, 약 37억8000만 달러 규모의 공사를 수행하며 이라크 최대 항만 개발사업의 핵심 파트너로 자리매김했다.대우건설 관계자는 "코로나19 팬데믹과 중동 지역의 지정학적 리스크라는 어려움 속에서도 공기, 품질, 안전을 모두 만족시킨 해외 인프라 성공 사례"라며 "축적한 기술력을 바탕으로 이라크는 물론 중동 지역 대형 인프라 시장에서 사업 기회를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.