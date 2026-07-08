티웨이항공, 상반기 중대재해 발생 대응 훈련 실시

티웨이항공 0 서울 강서구 김포공항 화물청사 티웨이항공 항공훈련센터에서 임직원들이 김포공항 소방구조대와 함께 중대재해 발생 대응 훈련을 진행한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /티웨이항공

티웨이항공이 중대재해 예방과 재해 발생시 비상대응 조치를 위한 훈련을 실시했다. 업무 수행 중 발생 가능한 사고를 사전에 대비하고 위기상황 발생 시 인명·재산 피해를 최소화하기 위함이다.티웨이 항공은 2026년 상반기 중대재해 발생 대응 훈련을 실시했다고 8일 밝혔다.이번 대응 훈련은 김포공항 화물청사에 위치한 티웨이항공 항공훈련센터에서 진행되었으며, 중대재해처벌법 및 중대산업재해 발생 시 조치 매뉴얼에 따라 업무 수행 중 발생 가능한 사고를 사전에 대비하고 위기상황 발생 시 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위해 마련됐다.특히, 중대재해 중 화재 발생의 가상 시나리오를 통한 △상황 인지 및 초기진압 △비상대피 △인원파악 및 부상자 응급처치 △현장보존 및 보고체계 가동을 주 내용으로 진행했다.훈련 참가자들은 초기 화재 진압과 함께 안전한 피난 유도 및 김포공항 소방구조대 신고에 따른 화재진압, 환자후송 등 각자의 역할과 책임을 철저히 이행하며 비상대응 시나리오의 현장 직접 가동으로 대응 절차의 실효성을 검증했다.훈련 종료 후에는 현장에서 김포공항 소방구조대의 비상대응체계에 대한 종합적인 강평과 피드백이 이어졌으며, 티웨이항공은 훈련 결과를 바탕으로 개선사항을 도출하고 향후 안전보건관리체계를 더욱 강화하기 위해 비상대응체계 개선 계획과 이행에 적극 반영할 예정이다.티웨이항공은 매년 실제 상황과 유사한 시나리오를 기반으로 △항공훈련센터 및 케이터링 내 화재 △정비 상황 중 환자 발생 △컨베이어 벨트 낙상 및 지게차 사고 △응급조치 및 대피 훈련 등의 사전에 대비한 안전 훈련을 지속하고 있다.티웨이항공 관계자는 "실전과 같은 화재 대응 훈련을 통해 중대산업재해 발생 시 초기 대응능력을 한층 높일 수 있었다"며 "앞으로도 철저한 훈련과 안전 점검을 통해 항공 안전이라는 최우선 가치를 변함없이 실현해 나가겠다"고 말했다.