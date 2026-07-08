사용자를 잘 아는 AI 에이전트…갤럭시 Z8 시리즈 22일 공개

영국 런던에서 '갤럭시 언팩 2026' 개최

초대장 통해 세로 줄인 제품 출시 암시

노태문, 기고문 통해 "기기 형태도 중요

사용자의 맥락 위에서 작동하도록 설계"

clip20260708133516 0 삼성전자 갤럭시 언팩 2026 초대장 관련 사진. /삼성전자

노태문 삼성전자 대표이사 사장이 강조한 '사용자를 잘 아는 인공지능(AI) 에이전트' 갤럭시 Z8 시리즈가 공개된다. 특히 직전에 예고했던 대로 세로 길이가 짧아진 새로운 폴더블폰을 선보이면서 이용자들에게 선택의 폭을 넓힐 것으로 보인다. 이와 함께 단순히 좋은 성능이 아니라 대신 행동함으로써 신뢰를 주는 기기라는 점을 내세워 갤럭시의 정체성도 한층 강화할 전망이다.8일 삼성전자는 오는 22일(현지 시간) 영국 런던에서 '갤럭시 언팩 2026'을 한다고 밝혔다. 회사는 삼성전자 뉴스룸을 비롯해 삼성닷컴, 삼성전자 유튜브 등을 통해 생중계할 예정이라고 설명했다.회사가 공개한 행사의 초대장을 보면 새로운 형태의 폴더블폰이 공개될 것으로 예상된다. 초대장은 일반적인 티켓처럼 위쪽에 바코드, 아래쪽에 관련 로고가 그려졌는데 위쪽이 뜯기도록 절취선이 있다.사실상 자를 수 있도록 만든 것인데, 지난 1일 회사가 사회관계망서비스(SNS)을 통해 공개한 영상에서 초콜릿의 윗부분을 부러트리거나 사진의 윗부분을 자르는 등의 모습과 같은 맥락이다. 세로 길이를 줄인 새 제품 출시를 암시한 것으로 해석된다. 실제로 회사는 이용자에게 새로운 형태의 선택지를 줄 수 있도록 라인업을 준비해 온 것으로 알려졌다.노 사장은 초대장과 함께 기고문을 통해 "AI를 담아내는 기기의 형태도 중요해진다"며 "인공지능(AI)이 더 개인적이고 능동적으로, 더 여러 갈래로 우리를 도울수록, 더 유연하게 펼쳐지고 접히는 화면은 그 가능성을 한층 넓혀준다"고 했다. 이어 "폴더블이라는 길을 처음 연 이래, 삼성은 세대를 거듭하며 이를 더 얇고 가볍고 단단하게, 그리고 더 몰입감 있게 다듬어 왔다"고 설명했다.노 사장은 AI 에이전트로서 기능을 다변화했다는 점을 암시하기도 했다. 노 사장은 "가장 좋은 경험은 가장 똑똑한 모델이 아니라 사용자를 가장 잘 아는 기기에서 나온다"며 "우리는 뛰어난 지능을 단지 얹는 데 그치지 않는다. 그 지능이 사용자의 맥락 위에서 제대로 작동하도록 AI 경험의 중심에서 움직이는 방식 자체를 설계한다"고 강조했다.끝으로 노 사장은 "그 모든 것이 안전하게, 또 사용자가 원하는 방식으로 작동하도록 살피는 일이 그만큼 중요해진다. 그 책임을 삼성이 맡아야 한다고 믿는다"며 "가장 개인적인 데이터는 기기 안에 머물고, 그 안에서 퍼스널 데이터 엔진이 데이터를 내보내지 않도록 AI를 그 사람의 것으로 만든다"고 덧붙였다.앞서 삼성전자는 지난 5월 구글 행사에서 'AI 글라스'를 선보이기도 했다. 이는 갤럭시 AI 폰과 연결해 음성만으로 길 안내, 장소 추천, 대화 번역, 사진 촬영 등의 편의 기능을 실행할 수 있는 제품이다. 이번 언팩에서 갤럭시 Z8 시리즈와 함께 공개될 것이란 관측이 나오고 있다.