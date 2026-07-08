네이버클라우드, 佛 미스트랄AI와 맞손…제조 AI 시장 공략 본격화

아시아·유럽 AI 연합 구축, 미국 빅테크 중심 시장 공동 대응

네이버 인프라·미스트랄 제조 AI 결합

풀스택 AI 상품 공급·전담 엔지니어 지원

[이미지 1] 네이버클라우드-미스트랄AI 업무협약 사진 0 김유원 네이버클라우드 대표(왼쪽), 제프 순 미스트랄 AI APAC 대표가 전략적 파트너십을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다./네이버클라우드

네이버클라우드가 프랑스 AI 기업 미스트랄AI와 손잡고 제조 AI 시장 공략에 나선다. 미국 빅테크 중심으로 재편되는 글로벌 AI 시장에서 아시아와 유럽 대표 기술기업이 연합해 제조업 특화 소버린 AI 생태계를 구축하고 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다는 전략이다.8일 네이버클라우드는 프랑스 AI 기업 미스트랄AI와 제조 AI 시장을 함께 공략하기 위한 전방위 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 양사는 네이버클라우드의 AI 인프라와 미스트랄AI의 제조 특화 AI 기술을 결합해 제조업 분야 공동 비즈니스를 추진한다.양사는 엔비디아가 글로벌 주요 기업들과 함께 구성한 '네모트론 연합' 회원사로 이미 같은 기술 생태계를 공유하고 있다. 이를 기반으로 제조 산업을 첫 전략 시장으로 선정하고 미국 중심의 범용 AI와 차별화된 소버린 AI 솔루션을 앞세워 글로벌 제조기업을 공략할 계획이다. 유럽과 아시아 제조 현장의 데이터 주권과 산업 특성을 반영한 AI 서비스를 제공하는 것이 핵심이다.계약 체결 직후에는 네이버 제2사옥 '1784'에서 양사 주요 기술진이 참여하는 공동 워크숍을 열고 제조 AI 상용화 서비스 출시와 실행 로드맵 수립에 착수했다. 연구개발(R&D) 협업과 기술 교류를 지속하며 산업 현장의 AI 과제를 공동 발굴하고 실제 현장에서 검증·고도화하는 체계를 구축할 예정이다.미스트랄AI는 에어버스와 BMW, ASML 등 유럽 주요 제조기업과의 협업을 통해 제조 특화 AI 역량을 검증받은 기업이다. 양사는 각자의 강점을 결합해 실제 제조 현장에 즉시 적용 가능한 AI 솔루션을 글로벌 시장에 선보인다는 방침이다.국내 사업도 본격화한다. 네이버 클라우드 플랫폼을 통해 미스트랄AI의 최신 AI 모델과 플랫폼 등 풀스택 상품을 공급하고 국내 고객사에는 미스트랄AI의 현장 전담 엔지니어(FDE)를 직접 파견해 기술 지원과 문제 해결을 지원한다. 유럽 제조 현장에서 검증된 실시간 품질 이상 감지와 부품 선택 최적화 등 AI 활용 사례를 국내 제조 환경에 적용해 기업들이 데이터를 외부에 노출하지 않는 환경에서 AI를 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.김유원 네이버클라우드 대표는 "이번 파트너십은 글로벌 시장에서 검증된 미스트랄AI의 제조 특화 기술력과 네이버클라우드의 안정적인 인프라를 결합하는 실질적인 비즈니스 협력"이라며 "국내 성공 사례를 바탕으로 글로벌 소버린 AI 시장에서도 공동 사업 기회를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.