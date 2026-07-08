NC AI, ‘바르코 보이스’로 ‘AI for Good’ 우수 활용 사례 선정

[NC AI 보도사진]NC AI, ‘AI for Good’ 우수 활용 사례 선정… 기술로 사회적 가치 입증 1 0 NC AI가 'AI for Good' 우수 활용 사례로 선정됐다./NC AI

NC AI는 음성 생성 AI 서비스 '바르코 보이스(VARCO Voice)'가 유엔(UN) 산하 국제전기통신연합(ITU)이 주최하는 'AI for Good Global Summit 2026'에서 우수 AI 활용 사례로 선정됐다고 8일 밝혔다.국제 AI 행사인 'AI for Good Global Summit'은 AI를 활용해 글로벌 과제 해결과 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 지원하기 위한 논의와 협력이 이루어진다. 행사 내 'Innovate for Impact'에서는 AI 기술이 실제 사회 문제 해결에 어떻게 활용될 수 있는지 조명하고, 의미 있는 활용 사례를 발굴해 글로벌 무대에 소개한다.NC AI의 바르코 보이스는 다국어 음성 생성과 감정 표현 기술을 기반으로 다양한 분야의 콘텐츠 제작 접근성을 높인 점을 인정받아 'Innovate for Impact' 베스트 유즈케이스로 선정됐다. 특히 창작자와 중소기업은 물론 공공·교육 분야에서도 고품질 음성 콘텐츠 제작과 활용의 진입장벽을 낮춰 포용적 AI 활용 환경 조성에 기여한 점이 AI for Good의 방향성과 부합하는 사례로 평가받았다.또한 NC AI는 NC문화재단과 협력 개발한 보완대체의사소통 앱 'My AAC'를 통해 AI 기술의 사회적 활용 가능성을 제시했다. 바르코 보이스 기술을 적용한 My AAC는 의사소통에 어려움을 겪는 사용자에게 자연스럽고 개인화된 음성 경험을 제공하며, AI를 통해 소통의 장벽을 허물고 기술의 따뜻한 사회적 가치를 증명했다.

이와 함께 NC AI가 출품한 AI 모델 및 서비스 8종 모두가 공식 간행물에 등재됐다. 등재 대상은 바르코 3D, 바르코 사운드, 바르코 보이스, 바르코 트랜스레이션, 바르코 아트패션, 배키, 배키 에이전트, 도메인옵스다.



이번 Innovate for Impact 베스트 유즈케이스 선정과 공식 간행물 등재는 단순한 기술적 우위를 넘어 NC AI의 기술이 인류와 사회의 보편적 문제를 해결하는 데 실질적으로 기여하고 있음을 국제사회가 공식적으로 인정했다는 데 큰 의미가 있다. 이를 통해 AI 기술의 활용 가능성과 사회적 가치를 동시에 입증했다.



NC AI는 콘텐츠 AI와 산업 AX를 양대 축으로 AI 기술의 활용 영역을 확장하고 있다. 콘텐츠 영역에서는 바르코를 중심으로 멀티모달 생성형 AI 기반의 다양한 활용 사례를 확대하고 산업 영역에서는 배키를 중심으로 기업의 AI 전환을 지원하며 산업별 AI 도입을 가속화한다.



또한 NC AI는 디지털 기반의 AI를 넘어 실제 물리 환경과 상호작용하는 피지컬 AI 영역으로 사업을 확장하며 AI 기술의 적용 범위를 넓혀가고 있다. 이번 성과를 발판으로 기술을 통해 사회와 산업의 변화를 이끄는 글로벌 산업 AI 파트너로서 역할을 강화하고, 다양한 산업 분야에서 AI의 활용 가치를 높이며 기술로 세상을 이롭게 하는 AI 생태계 조성에 지속적으로 기여한다는 방침이다.



이연수 NC AI 대표는 "이번 성과는 NC AI의 기술이 단순한 산업적 효용을 넘어 인류의 삶을 실질적으로 개선할 수 있음을 보여주는 뜻깊은 결과"라며 "누구나 쉽고 편리하게 고품질 AI를 활용할 수 있도록 포용적인 산업 AI 생태계를 구축하는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.

