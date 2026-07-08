닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처

공영홈쇼핑, ‘스마트제조혁신기업 코칭 상담회’ 개최

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260708010002993

글자크기

닫기

장지영 기자

승인 : 2026. 07. 08. 14:27

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

58개 기업 대상 코칭·상담회 개최
지난해 지원 제품 6억 판매 성과
스마트제조혁신기업-코칭상담회-이미지 (1)
공영홈쇼핑이 8일 서울 서초구 aT센터에서 개최한 '2026년 스마트제조혁신기업 공영홈쇼핑 입점 코칭·상담회'에서 참가 기업 관계자들이 맞춤형 상담을 받고 있다./공영홈쇼핑
공영홈쇼핑이 스마트공장 구축 중소기업의 판로 확대를 위해 TV홈쇼핑 입점 지원을 지난해보다 2배 이상 늘린다.

공영홈쇼핑은 8일 서울 서초구 한국농수산식품유통공사(aT센터)에서 '스마트제조혁신기업 코칭·상담회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 스마트공장을 구축한 중소기업의 제품 경쟁력을 높이고 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다. 중소벤처기업부가 주최하고 공영홈쇼핑과 중소기업기술정보진흥원이 공동 주관했다.

이날 행사에는 스마트공장 구축 기업 58개사가 참여해 제품 경쟁력 강화 방안에 대한 맞춤형 컨설팅을 받았다. 홈쇼핑 입점을 위한 품질관리 교육과 정부 지원사업 설명회도 함께 진행됐다.

공영홈쇼핑은 상담회를 거쳐 1차로 40개 기업을 선발한 뒤 전문가 품평회를 통해 최종 25개 기업을 선정해 TV홈쇼핑 입점 기회를 제공할 계획이다. 지원 규모는 지난해 10개사에서 올해 25개사로 크게 확대됐다.

성과도 나타나고 있다. 지난해 지원 대상에 선정된 10개 제품은 총 6억원의 판로지원 실적을 기록했다. 이 가운데 '영광 함초굴비'는 판매 호조를 바탕으로 일반 방송에 편성돼 약 2억5000만원의 판매액을 올렸다.

공영홈쇼핑 관계자는 "우수한 제조기술을 보유하고도 판로 확보에 어려움을 겪는 스마트공장 구축 기업들이 시장 경쟁력을 높일 수 있도록 맞춤형 지원을 이어가겠다"며 "앞으로도 중소기업의 안정적인 시장 안착을 적극 지원할 것"이라고 말했다.
장지영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

SK하이닉스, 美 ADR 42조원 공모 흥행…주가 17% 급락이 최대 변수

음바페·홀란 따라오면 ‘도망가는’ 메시, 8호골로 득점 선두…아르헨 ‘8강행’

“현대차 아반떼, 슈퍼카를 연상케 하는 디자인”

국세청, ‘130조원 체납’ 전국 133개 세무서 ‘체납관리단’ 출범… 558만명 전수조사 착수

리센느 ‘무섭노’ 논란 역풍…김현지 PD, 과거 ‘노’ 자막 사용 재조명

“선호투표 무효” vs “계엄 지각 내부총질”…민주당 최고위 또 충돌

미국, 이란 타격…호르무즈 3척 피격에 유가 3%·가스 7% 상승

지금 뜨는 뉴스

더 넓어진 갤럭시 폴드 나온다…삼성, 22일 런던서 언팩

“슈퍼카 같은 디자인”…외신 찬사 쏟아진 신형 아반떼

무호흡, 식은땀?…방치하면 절대 안되는 잠버릇 7가지

“4명 모으던 골프는 옛말”… 올여름 ‘2인 라운드’ 뜬다

귀하신 서울 국평 전세…신규·갱신 전세보증금 격차 8000만원