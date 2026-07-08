공영홈쇼핑, ‘스마트제조혁신기업 코칭 상담회’ 개최

58개 기업 대상 코칭·상담회 개최

지난해 지원 제품 6억 판매 성과

스마트제조혁신기업-코칭상담회-이미지 (1) 0 공영홈쇼핑이 8일 서울 서초구 aT센터에서 개최한 '2026년 스마트제조혁신기업 공영홈쇼핑 입점 코칭·상담회'에서 참가 기업 관계자들이 맞춤형 상담을 받고 있다./공영홈쇼핑

공영홈쇼핑이 스마트공장 구축 중소기업의 판로 확대를 위해 TV홈쇼핑 입점 지원을 지난해보다 2배 이상 늘린다.공영홈쇼핑은 8일 서울 서초구 한국농수산식품유통공사(aT센터)에서 '스마트제조혁신기업 코칭·상담회'를 개최했다고 밝혔다.이번 행사는 스마트공장을 구축한 중소기업의 제품 경쟁력을 높이고 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다. 중소벤처기업부가 주최하고 공영홈쇼핑과 중소기업기술정보진흥원이 공동 주관했다.이날 행사에는 스마트공장 구축 기업 58개사가 참여해 제품 경쟁력 강화 방안에 대한 맞춤형 컨설팅을 받았다. 홈쇼핑 입점을 위한 품질관리 교육과 정부 지원사업 설명회도 함께 진행됐다.공영홈쇼핑은 상담회를 거쳐 1차로 40개 기업을 선발한 뒤 전문가 품평회를 통해 최종 25개 기업을 선정해 TV홈쇼핑 입점 기회를 제공할 계획이다. 지원 규모는 지난해 10개사에서 올해 25개사로 크게 확대됐다.성과도 나타나고 있다. 지난해 지원 대상에 선정된 10개 제품은 총 6억원의 판로지원 실적을 기록했다. 이 가운데 '영광 함초굴비'는 판매 호조를 바탕으로 일반 방송에 편성돼 약 2억5000만원의 판매액을 올렸다.공영홈쇼핑 관계자는 "우수한 제조기술을 보유하고도 판로 확보에 어려움을 겪는 스마트공장 구축 기업들이 시장 경쟁력을 높일 수 있도록 맞춤형 지원을 이어가겠다"며 "앞으로도 중소기업의 안정적인 시장 안착을 적극 지원할 것"이라고 말했다.