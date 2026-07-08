효성, 제조 AI 승부수 띄웠다…‘AI융합연구원 신설’

제조 전문성에 AI 접목해 신제품·신사업 발굴

초대 원장에 맹성현 전 카이스트 교수

AI 데이터센터·스마트팩토리 확산 대응

사진1. 신설된 효성 AI융합연구원 초대원장으로 선임된 맹성현 카이스트 명예교수 0 신설된 효성 AI융합연구원 초대원장으로 선임된 맹성현 카이스트 명예교수./효성

효성이 그룹 차원의 AI 전환(AX)에 속도를 낸다. AI를 단순한 업무 자동화가 아닌 전력기기와 첨단소재, 스마트팩토리 등 기존 제조사업의 경쟁력을 높이는 핵심 기술로 활용하고, 제조 현장에 AI를 접목하기 위한 연구개발 역량을 그룹 차원으로 확대한다는 구상이다.8일 효성은 그룹 차원의 AI 연구개발 조직인 'AI융합연구원'을 신설하고 초대 원장에 맹성현 카이스트 명예교수를 부사장으로 영입했다고 밝혔다. AI융합연구원은 그룹 차원의 AI 연구개발을 총괄하며 계열사별로 추진해온 AI 활용을 체계적으로 확대하는 역할을 맡는다.맹 원장은 시라큐스대와 카이스트 전산학부 교수를 지내며 의미 기반 정보검색과 텍스트 마이닝, 자연어처리, 언어 모델링 분야를 30여 년간 연구해온 AI 전문가다. 지난 8개월 동안 효성의 AI 담당 고문으로 활동하며 그룹의 디지털 전환 전략을 자문하고 임직원 대상 AI 교육도 진행해왔다.이번 조직 신설은 제조업 전반에서 AI 도입 경쟁이 본격화되는 흐름과 맞물린 행보로 풀이된다. 생성형 AI 확산과 함께 생산 공정과 품질관리, 설계 전반에 AI를 접목하는 스마트 제조 경쟁이 가속화되면서 AI 활용 역량이 제조기업의 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다는 평가가 나온다.효성도 최근 AI 시장 확대에 맞춰 기존 제조사업과의 접점을 넓혀왔다. 효성중공업은 AI 데이터센터 시장 확대에 대응해 초고압 변압기와 차단기, 전력망 솔루션 등 전력 인프라 사업을 강화하고 있으며, 효성티앤씨와 효성화학도 고부가 첨단소재 경쟁력 확대에 집중하고 있다. 업계에서는 이번 AI융합연구원 출범이 제조 현장에 축적된 기술과 AI를 결합해 그룹 전반의 사업 경쟁력을 높이기 위한 전략적 행보로 보고 있다.AI융합연구원은 효성이 60여 년간 축적한 중공업과 섬유, 화학 분야의 제조 전문성에 최신 AI 기술을 접목하는 '적용·융합형 연구개발'을 전담한다. AI를 단순한 업무 효율화나 비용 절감 수단을 넘어 효성중공업과 효성티앤씨, 효성화학 등 주력 계열사의 고부가가치 신제품 개발과 미래 신사업 발굴을 뒷받침하는 핵심 기술로 활용한다는 방침이다. 제조 현장의 스마트팩토리 고도화와 생산성 향상, 혁신 문화 확산도 연구원의 주요 역할이다.업계에서는 제조 현장에 축적된 데이터를 AI와 결합해 설계와 생산, 품질관리 등 전 과정의 효율성을 높이고 신제품 개발 기간을 단축하는 사례가 확대되고 있는 만큼 AI융합연구원 역시 이러한 역할을 수행할 것으로 보고 있다. AI가 제조기업의 원가 경쟁력과 생산성을 좌우하는 핵심 기술로 부상하면서 AI를 독립적인 사업이 아닌 제조 경쟁력 강화 수단으로 활용하는 사례도 더욱 늘어날 것으로 전망된다.효성은 앞으로 AX 전환에 필요한 핵심 기술 인력은 물론 산업 현장의 전문성과 AI 활용 역량을 겸비한 차세대 인재를 지속적으로 확보해 나간다는 방침이다.