32세에 300홈런 오타니, 처음부터 MLB서 뛰었다면?

아시아 선수 최초, 데뷔 7번째 시즌서 대기록

MLB 기록 762개, '인간이 아니니까 혹시?'

BASEBALL-MLB-LAD-COL/ 0 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 7일(현지시간) 다저스 스타디움에서 열린 콜로라도 로키스와의 홈경기에서 메이저리그(MLB) 통산 300호 홈런을 터뜨리고 있다. / 로이터 연합뉴스

BASEBALL-MLB-LAD-COL/ 0 오타니 쇼헤이. / 로이터 연합뉴스

BASEBALL-MLB-MIN-LAD/ 0 오타니 쇼헤이. / AFP 연합뉴스

'투타 겸업'의 상징인 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 메이저리그(MLB) 통산 300홈런째 홈런을 쏘아 올렸다.오타니는 7일(현지시간) 다저스타디움에서 열린 콜로라도 로키스와의 홈경기에서 1회 선두 타자 홈런을 터뜨렸다. 이로써 오타니는 2018년 LA 에인절스 소속으로 MLB에 데뷔한 이후 7번째 시즌, 1121경기 만에 통산 300째 홈런 고지에 올랐다.오타니는 MLB에서 300홈런을 달성한 첫 번째 아시아 선수가 됐다. 150년 MLB 역사에서도 170명 밖에 이루지 못한 진기록의 주인공 중 한 명이 됐다. 오타니 이전까지 아시아인 MLB 최다 홈런 기록은 추신수의 218개였다.MLB 진출 이전 오타니는 일본프로야구(NPB) 닛폰햄 파이터스에서 5년 동안 48홈런을 기록한 바 있다. 당시 투수로서 통산 42승 15패, 평균자책점 2.52를 찍어, 타자보다는 투수로서 성공이 크게 점쳐졌던 오타니는 MLB 진출 이후 타자로서 조금 더 많은 기록을 써내려 가고 있다. 팔꿈치 인대 재건술(토미 존 수술)을 두 차례나 받는 시련 속에 타자로 전업했던 시즌이 타자 오타니의 진가를 드러나게 했다.데뷔 시즌 22홈런으로 장타력을 확인한 오타니는 재활과 코로나19 사태를 거치며 한때 투타 겸업 선수로서의 빅리그 안착이 걱정되는 시기를 보냈지만, 2021년 46홈런과 100타점을 기록하며 명실상부한 거포로 성장했다. 매년 하위권을 맴돈 에인절스에서 동기 부여에 어려움을 겪던 오타니는 10년 7억 달러의 자유계약선수(FA) 계약으로 다저스에 합류한 2024년부터 MLB 대표 타자로 우뚝 섰다. 2024년에는 전대미문의 50-50클럽(54홈런, 59도루)을 창조했고, 지난해 55홈런으로 개인 통산 시즌 최다 홈런과 함께 2년 연속 50홈런을 기록했다.이날 홈런으로 이번 시즌 20번째 대포를 쏜 오타니는 3년 연속 50홈런에 도전한다. MLB 역사에서 3년 연속 50홈런 이상을 기록한 이는 마크 맥과이어(1996~1999), 새미 소사(1998~2001) 두 명 뿐이다. 두 선수 모두 약물 논란에서 자유롭지 못해 오타니가 기록을 달성할 경우 더 큰 가치를 인정받을 것으로 보인다. 다만 월드베이볼클래식(WBC) 참가 여파로 시즌 초반 홈런을 쏘아 올리는 데 다소 어려움을 겪은 오타니는 이날까지 93경기에서 20홈런을 기록해 시즌 35홈런 페이스를 달리고 있다.빅리그 데뷔가 다소 늦은 탓에 MLB 통산 최다 홈런 기록 달성은 현실적으로 어려울 전망이다. MLB 통산 최다 홈런 기록은 역시 약물 논란에서 자유롭지 않은 배리 본즈(762개)가 갖고 있다. 오타니가 향후 10년간 매 시즌 40개가 넘는 홈런을 쏘아 올려야 넘을 수 있는 기록으로, 막 32세가 된 오타니로선 실현 가능성이 크지는 않다.올해 투수로서 성적에 조금 더 심혈을 기울이는 듯한 오타니는 8승 2패 평균자책점 1.79로 사이영상 후보급 성적을 올리고 있다. MLB 통산 투구 성적은 47승 22패, 평균자책점 2.83, 765삼진(614.1이닝), WHIP 1.06이다.