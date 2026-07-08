‘린 이더리움’에 기업 매수세까지…‘이더리움’ 상승 탄력 받을까?

clip20260708131844 0 이더리움 로고./제공=이더리움

이더리움(ETH)이 최근 일주일 동안 10% 넘게 상승한 가운데 기업들의 매수세도 이어지고 있다. 여기에 비탈릭 부테린 이더리움 공동 창립자가 장기적인 네트워크 개편 구상을 공개하면서 이더리움 생태계 확장에 대한 기대감도 커지고 있는 모양새다.8일 오후 1시 코인마켓캡 기준 이더리움은 1751.78달러에 거래되고 있다. 이는 7일 전보다 10.47% 오른 수준이다.최근 비탈릭 부테린 이더리움 공동 창립자는 베를린에서 열린 고위급 연구 서밋 이후 '린 이더리움(Lean Ethereum)' 프로젝트를 공개했다. 향후 3~4년에 걸쳐 단계적으로 추진될 이번 프로젝트는 △거래 검증 방식 △블록 확정 속도 △데이터 저장 구조 △암호화 기술 등 네트워크 핵심 요소에 대한 개편이 포함돼 있다. 핵심 모듈의 전면 교체와 양자 컴퓨터 위협에 대응해 보안 체계가 전면 수정될 예정이다.우선 거래 검증 방식에는 리커시브 STARK(Recursive STARK) 기술을 적용해 암호학적 증명을 검증하는 구조를 도입할 계획이다. 이를 통해 검증 효율성을 높이고 네트워크 운영 부담을 줄인다는 구상이다.데이터 저장 구조도 개선된다. 현재는 토큰 잔액과 스마트 계약을 동일한 저장 구조에서 관리하고 있지만, 프로젝트가 추진되면 용량이 작은 서비스는 저비용 저장 계층으로 이전된다. 장기적으로는 새로운 저장 계층이 기존보다 더 많은 데이터를 처리할 수 있을 것으로 전망된다.아울러 영지식(ZK) 프라이버시 기술을 스테이킹 시스템에 적용해 확장성과 보안성을 함께 강화할 계획이다. 부테린은 이번 개편을 통해 기관투자자의 스테이킹 참여가 확대될 것으로 예상하고 있다. 대규모 자금을 운용하는 기관은 보유 자산과 검증 활동이 외부에 노출되는 것을 부담스럽게 여기는 경우가 많은 만큼, 개인정보 보호 수준이 높아질 경우 보다 적극적으로 스테이킹에 참여할 수 있는 환경이 조성될 수 있다는 설명이다.실제로 이더리움 스테이킹 규모는 꾸준히 증가하고 있다. 온체인 데이터 업체 크립토퀀트(CryptoQuant)에 따르면 현재 스테이킹된 이더리움은 약 4050만 ETH로 역대 최대 수준이다.기업들의 매수세도 이어지고 있다. 지난 6일(현지시간) 비트마인 이머전 테크놀로지스(BitMine Immersion Technologies)는 약 7400만 달러 규모의 이더리움을 추가 매입했다. 이로써 회사의 총 이더리움 보유량은 574만2237개로 늘어났다. 같은 날 파라택시스 이더리움(Parataxis Ethereum)도 이더리움 1050개를 추가 매입하면서 총 보유량을 1만449개로 확대했다.업계에서는 린 이더리움 프로젝트가 완료될 시 이더리움의 확장성과 보안성이 한층 강화되는 동시에 기관투자자의 참여도 더욱 늘어날 것으로 전망하고 있다.