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[카드뉴스] 벌레가 가장 싫어하는 천연 향

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박종규 기자

승인 : 2026. 07. 10. 08:00

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[카드뉴스] 벌레가 가장 싫어하는 천연 향
여름철 모기부터 날벌레까지 자연스럽게 예방하는 방법

① 시트로넬라 : 모기가 가장 싫어하는 대표 향
기피 대상 : 모기 · 날파리
특징 : 레몬 계열 향이 모기의 후각을 방해하는 것으로 알려져 있습니다.
활용 :  캔들 · 디퓨저 · 스프레이

② 페퍼민트 : 개미와 거미가 싫어하는 시원한 향
기피 대상 : 개미 · 거미 · 일부 파리류
특징 : 멘톨 향이 강해 해충 접근을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
활용 : 현관 · 창틀 · 베란다

③ 라벤더 : 향기는 좋지만 벌레는 싫어하는 꽃
기피 대상 : 모기 · 나방 · 일부 파리
특징 : 사람에게는 편안하지만 일부 곤충은 기피하는 향입니다.
활용 : 침실 · 옷장 · 베개 주변

④ 유칼립투스 : 상쾌한 향으로 해충 접근 감소
기피 대상 : 모기 · 진드기 · 일부 날벌레
특징 : 강한 허브 향이 벌레 접근을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
활용 : 디퓨저 · 방향제 · 스프레이

⑤ 레몬그라스 : 여름철 모기 예방에 많이 쓰이는 허브
기피 대상 : 모기 · 날벌레
특징 : 상큼한 시트러스 향으로 천연 방향제로도 많이 사용됩니다.
활용 : 화분 · 디퓨저 · 에센셜 오일

천연 향 사용 전 꼭 기억하세요!
· 에센셜 오일은 반드시 희석해서 사용하세요.
· 영유아와 반려동물이 있는 가정에서는 사용 가능한 종류를 먼저 확인하세요.
· 천연 향은 살충제가 아니라 벌레 접근을 줄이는 보조 수단입니다.
· 방충망 관리와 고인 물 제거를 함께하면 효과가 더욱 높아집니다.
박종규 기자

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