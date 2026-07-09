티맵, 내비 넘어 ‘이동 라이프 플랫폼’ 승부수…AI·숏폼으로 체류시간 늘린다

차주 '티맵 숏폼' 공개…이동 전후 유입이 목표

다양한 크리에이터 확보…보상 프로그램·향후 수익화 준비

대화형 기반 AI 에이전트 등 AI 생태계 구축에도 속도

111 0 전창근 티맵모빌리티 CPO가 9일 미디어 스터디 행사에 참석해 '이동 라이프 플랫폼 전략'에 대해 소개했다./김영진 기자

[이미지] 티맵 숏폼 0 티맵 숏폼./티맵모빌리티

[이미지] 티맵모빌리티 CPO 전창근 0 전창근 CPO./티맵모빌리티

[이미지] 티맵모빌리티 Intelligence 리더 박윤호 0 박윤호 Intelligence 리더./티맵모빌리티

티맵모빌리티가 내비게이션 중심 서비스를 넘어 AI(인공지능)와 콘텐츠를 결합한 '이동 라이프 플랫폼'으로의 전환에 속도를 낸다. 이용자가 이동하기 전 장소를 탐색하고 이동 후 경험을 기록·공유하는 전 과정을 하나의 서비스 안에서 제공해 체류시간을 늘리고, 이동 데이터와 콘텐츠를 기반으로 AI 경쟁력과 수익모델을 함께 강화하겠다는 전략이다.9일 티맵모빌리티는 서울 중구 타워107에서 열린 '이동 라이프 플랫폼 전략' 미디어 스터디에서 이용자가 방문한 장소를 짧은 영상으로 공유할 수 있는 '티맵 숏폼'을 공개했다. 이번 티맵 숏폼은 영상을 보다가 곧바로 해당 장소의 AI 요약, 이용자 리뷰, 메뉴, 영업시간, 주차 정보 등을 확인하고 길안내까지 받을 수 있도록 설계됐다. 단순 영상 소비가 아니라 콘텐츠와 장소 탐색, 이동을 하나의 흐름으로 연결한 것이 특징이다.이번 숏폼 출시는 티맵이 추진하는 '이동 라이프 플랫폼' 전략의 핵심 축 가운데 하나다. 회사는 그동안 장소 추천 서비스 '어디갈까', 방문 기록을 자동으로 관리하는 '이동로그', 이용자 경험을 공유하는 '오픈 프로필' 등을 선보여 왔으며, 앞으로는 이동 전 탐색부터 이동 후 기록과 공유까지 하나의 서비스 안에서 연결하는 생태계를 구축한다는 계획이다.티맵은 AI와 이동 데이터를 플랫폼 경쟁력의 핵심으로 보고 있다. 월 1550만명의 모바일 이용자와 연간 약 60억건의 이동 데이터를 바탕으로 이용자가 장소를 검색하고 방문한 뒤 남기는 리뷰와 숏폼, 이동 기록 등을 AI가 학습해 추천 정확도를 높이는 선순환 구조를 구축한다는 구상이다. 하반기에 AI 기반 개인화 추천 서비스를 전면 개편하고, 풀 LLM(거대언어모델) 기반 대화형 AI 에이전트도 순차적으로 선보일 예정이다. 이 밖에도 실시간 도보 길안내, 공항 주차장 정보 등의 서비스도 제공될 계획이다.수익화 전략도 콘텐츠 생태계 확대와 함께 추진된다. 티맵은 인증 크리에이터뿐 아니라 일반 이용자도 숏폼을 제작·공유할 수 있도록 하고 우수 크리에이터를 위한 보상 프로그램과 크리에이터 펀드를 마련할 계획이다. 향후에는 티맵 내 사업자가 숏폼 형태의 광고 콘텐츠를 집행할 수 있는 기능도 도입해 광고와 콘텐츠를 자연스럽게 연결하는 수익모델을 구축한다는 방침이다. 차 꾸미기 기능인 '타바타 샵' 등 일부 서비스의 유료화도 준비 중이다.티맵은 모바일과 차량을 연결하는 AI 생태계 구축에도 속도를 낸다. 현재 약 20개 완성차 업체에 탑재된 '티맵 오토'와 모바일 서비스를 연계해 AI 에이전트가 이용자의 이동 이력과 선호도를 기반으로 장소를 추천하거나 차량 내에서 자연스럽게 서비스를 이어받을 수 있도록 고도화한다는 계획이다.전창근 티맵모빌리티 최고제품책임자(CPO)는 "티맵의 경쟁자는 다른 플랫폼이 아니라 기존의 티맵"이라며 "내비게이션이라는 인식을 넘어 이동을 떠올리는 순간 가장 먼저 찾는 서비스로 진화하는 것이 목표"라고 말했다. 이어 "AI와 이동 데이터, 콘텐츠를 결합해 모바일과 차량을 연결하는 AI 네이티브 서비스로 발전시키고 미래 모빌리티 시장에서 경쟁력을 확보하겠다"고 밝혔다.