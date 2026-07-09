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나는솔로 28기 경수 재혼…옥순·영자 “축하드린다”

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정아름 기자

승인 : 2026. 07. 09. 08:52

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나는솔로
/나는솔로 28기 경수 인스타
ENA·SBS Plus 연애 예능 프로그램 나는 솔로 28기 출연자 경수가 재혼했다. 28기 경수는 나는 솔로 돌싱특집에 출연했다.

경수는 최근 자신의 인스타그램을 통해 "오늘 제 인생에서 가장 소중한 사람과 함께 새로운 출발선에 서게 됐다"며 "저희 두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마치고 법적인 부부가 됐음을 전한다"고 밝혔다.

이어 그는 "본격적인 새 출발에 앞서 저희 부부에 대해 잘못 알려진 사실이 있어 말씀드린다"며 "최근 저희의 나이 차이가 '21살'로 잘못 보도되거나 공유되고 있으나 이는 사실이 아니다. 낭설"이라고 강조했다.

그러면서 "저희는 13살 차이"라고 덧붙였다.

경수는 "적지 않은 나이 차이인 만큼 보내주시는 우려와 관심 모두 깊이 이해하고 있다"면서도 "사실과 다른 오해로 인해 새출발을 하는 아내와 가족들이 걱정하지 않도록 잘못된 정보는 바로잡아 주시기를 정중히 부탁드린다"고 당부했다.

끝으로 그는 "새롭게 시작하는 오늘, 한 가정의 가장으로서 아내를 아끼고 든든하게 지켜내겠다"며 "저희의 앞날을 따뜻한 시선으로 축복해 주시면 감사하겠다. 서로 존중하며 예쁘게 잘 살겠다"고 전했다.

해당 소식이 전해지자 같은 28기 출연자들의 축하도 이어졌다. 옥순은 댓글을 통해 "두 분 너무 행복해 보이세요. 축하드립니다"라고 남겼고, 영자는 "축하드려요. 두 분 행복하세요"라며 새 출발을 응원했다.

앞서 온라인에서는 경수 부부의 나이 차이가 21살이라는 내용이 확산됐으나 경수는 직접 입장을 밝히며 실제 나이 차이는 신부가 13살 연하라고 바로잡았다.
정아름 기자

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