“근황이 궁금한 김근황 기자”…춘천시 태권도 홍보영상, 이메일 설정까지 화제

춘천시 0 김근황 춘천시 주무관/춘천시 유튜브

춘천시가 세계태권도문화축제를 맞아 공개한 유튜브 홍보 영상이 독특한 연출과 유쾌한 설정으로 온라인에서 화제를 모으고 있다.춘천시는 지난 8일 공식 유튜브 채널에 '태권도 뉴스 도중 방송 사고??'라는 제목의 영상을 공개했다.영상은 춘천에서 열리는 세계태권도문화축제와 춘천코리아 오픈국제태권도대회 준비 현장을 뉴스 리포트 형식으로 소개하는 콘셉트로 제작됐다. 김근황 춘천시 주무관이 '김근황 기자'로 등장해 현장을 생중계하듯 진행하며 실제 뉴스 프로그램을 패러디한 구성을 선보였다.영상에서 김 기자는 선수들의 훈련 현장을 취재하던 중 "일반인도 버틸 수 있는 수준인지 직접 확인해보겠다"며 태권도 격파 시연에 참여했다. 그러나 예상보다 강한 충격을 받고 쓰러지면서 화면이 끊기는 '방송 사고' 연출로 마무리돼 웃음을 자아냈다.영상 곳곳에 배치된 설정도 시청자들의 관심을 끌었다. 기자 이름인 김근황을 연상케하는 이메일 주소를 활용하는 등의 장치가 눈길을 끌었다.온라인 이용자들은 "기자 이메일 아이디가 더 웃기다", "근황 전문 기자 김근황", "이름부터 김근황이라 빵 터졌다", "메일 주소가 무슨 일이냐", "'하우알유아임파인땡큐앤유'가 계속 눈에 들어온다", "근황이 궁금한 김근황 기자" 등의 반응을 남겼다.