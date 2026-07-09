닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 사회일반

“중2 여름방학 공부 걱정 끝”…강남인강, ‘액션 플랜’ 특강 무료 공개

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260709010003600

글자크기

닫기

박세영 기자

승인 : 2026. 07. 09. 19:14

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

13일부터 전국 중학생 무료 수강
2일·16일·4주 단위 방학 학습 계획 안내
KakaoTalk_20260709_140223784_01
/강남구
서울 강남구가 내신 경쟁이 본격화되는 중학교 2학년을 대상으로 여름방학 맞춤형 공부법 특강을 무료로 공개한다.

구는 오는 13일부터 온라인 교육 플랫폼 '강남인강'을 통해 '여름방학 성적 상승 액션 플랜' 특강을 무료로 공개한다고 9일 밝혔다.

이번 특강은 최근 강남인강 중등부 수강생 788명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 반영해 기획됐다. 응답자의 90.1%가 강남인강이 성적 향상에 도움이 됐다고 답했으며, 학습 계획 수립과 개념 이해, 문제 해결을 혼자 하기 어렵다는 의견이 많았다.

특강은 단순한 공부법 소개를 넘어 실전형 학습 가이드에 초점을 맞췄다. 국어·영어·수학·사회·과학 과목별 학습 전략을 제시하고, 과목별 우선순위 설정과 교재 활용법까지 구체적으로 안내한다. 여름방학 2일·16일·4주 단위 학습 계획을 세우는 방법을 알려주고 개념 정리와 문제풀이, 시험 대비를 어떻게 연결해야 하는지 설명한다. 개념원리, RPM, 오투, 체크체크, 올쏘, 자이스토리 등 주요 교재를 활용한 학습법도 안내한다.

김현기 구청장은 "여름방학은 2학기 학습을 준비하는 중요한 시기인 만큼, 학생들이 혼자 공부할 때 느끼는 막막함을 덜어주는 지원이 필요하다"며 "이번 특강이 중학생들이 자신에게 맞는 학습 계획을 세우고 학습 자신감을 높이는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
박세영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기