“중2 여름방학 공부 걱정 끝”…강남인강, ‘액션 플랜’ 특강 무료 공개

13일부터 전국 중학생 무료 수강

2일·16일·4주 단위 방학 학습 계획 안내

KakaoTalk_20260709_140223784_01 0 /강남구

서울 강남구가 내신 경쟁이 본격화되는 중학교 2학년을 대상으로 여름방학 맞춤형 공부법 특강을 무료로 공개한다.구는 오는 13일부터 온라인 교육 플랫폼 '강남인강'을 통해 '여름방학 성적 상승 액션 플랜' 특강을 무료로 공개한다고 9일 밝혔다.이번 특강은 최근 강남인강 중등부 수강생 788명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 반영해 기획됐다. 응답자의 90.1%가 강남인강이 성적 향상에 도움이 됐다고 답했으며, 학습 계획 수립과 개념 이해, 문제 해결을 혼자 하기 어렵다는 의견이 많았다.특강은 단순한 공부법 소개를 넘어 실전형 학습 가이드에 초점을 맞췄다. 국어·영어·수학·사회·과학 과목별 학습 전략을 제시하고, 과목별 우선순위 설정과 교재 활용법까지 구체적으로 안내한다. 여름방학 2일·16일·4주 단위 학습 계획을 세우는 방법을 알려주고 개념 정리와 문제풀이, 시험 대비를 어떻게 연결해야 하는지 설명한다. 개념원리, RPM, 오투, 체크체크, 올쏘, 자이스토리 등 주요 교재를 활용한 학습법도 안내한다.김현기 구청장은 "여름방학은 2학기 학습을 준비하는 중요한 시기인 만큼, 학생들이 혼자 공부할 때 느끼는 막막함을 덜어주는 지원이 필요하다"며 "이번 특강이 중학생들이 자신에게 맞는 학습 계획을 세우고 학습 자신감을 높이는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.